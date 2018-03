Simona Halep, stoccata al veleno contro Wozniacki: “a Melbourne ho imparato come gestire i medical time out”

Simona Halep è tornata a parlare della finale di Melbourne contro Caroline Wozniacki, soffermandosi sul particolare medical time out che ha cambiato le carte in tavola

Simona Halep e Caroline Wozniacki sono le protagoniste dell’inizio di 2018 del tennis WTA. Le due si sono giocate la finale degli Australian Open e si sono scambiate, già due volte, le prime due posizioni in classifica. La Wozniacki però ha vinto il suo primo Slam in carriera, proprio a Melbourne, mentre la Halep ha perso la seconda finale Slam in meno di un anno (la prima al Roland Garros contro la Ostapenko). La tennista romena è rimasta con il dente avvelenato. Durante Indian Wells, Simona Halep è tornata a parlare della finale degli Australian Open, soffermandosi particolarmente sul medical time out che ha ‘rivitalizzato’ la Wozniacki, apparsa ormai pronta ad alzare bandiera bianca e poi tornata, dopo il trattamento, fresca quasi come ad inizio partita: