Siderurgia: siderweb, nel 2018 domanda acciaio in Italia +0,9%

Milano, 6 mar. (AdnKronos) – E’ proseguito a gennaio e a febbraio il rincaro dei prezzi dell’acciaio e delle materie prime siderurgiche, mentre in Italia nel corso del 2018 la domanda di acciaio è attesa in crescita dello 0,9%. I dati sono emersi durante il convegno di siderweb ‘Mercato dell’acciaio: le tendenze dei prezzi nel 2018’.

L’aumento dei prezzi, cominciato a inizio 2016 dopo una fase di cali generalizzati che durava dal 2009, è continuato anche nei primi due mesi del 2018. “Le previsioni a breve termine dicono di un proseguimento della dinamica di crescita delle quotazioni, con generali lievi correzioni ma sempre all’interno di una curva ascendente”, spiega l’ufficio studi di siderweb.

Il SiderIndex, l’indice che misura le quotazioni medie alla tonnellata dei prodotti siderurgici in acciaio al carbonio sul mercato italiano, è stato a gennaio di 442,6 euro la tonnellata, con una crescita dello 5,8% rispetto a dicembre. A febbraio si è confermata la tendenza ascendente, con il SiderIndex salito a 445,6 euro/t. La domanda è destinata ad aumentare, anche in Italia, dopo il calo dello 0,6% visto nel 2017. Questa decelerazione “è influenzata dalla dinamica dei settori utilizzatori, che nel corso del 2018 dovrebbe registrare un rallentamento, con intensità diversa da un comparto all’altro”, ma in particolare nell’automotive e nella produzione di tubi, ha spiegato Gianfranco Tosini dell’Ufficio Studi siderweb.