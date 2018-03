Sicilia: Zafarana (M5S), Crocetta è stato una disgrazia per l’isola

Palermo, 12 mar. (AdnKronos) – “Sentire dire da Crocetta che il M5S siciliano non lo sostenne per volere di ‘Roma, Grillo, Casaleggio…’ e chi più ne ha più ne metta, è tragicomico. Crocetta è stato una disgrazia per la Sicilia e i siciliani, qualsiasi persona sana di mente si sarebbe tenuta alla larga dal suo governo. Vada pure in tv a dire quello che vuole ma non racconti fesserie sul nostro conto. Non gli è bastata la sonora sfiducia che i siciliani hanno riservato a lui e il suo partito?”. Così, la capogruppo del M5S all’Ars Valentina Zafarana, dopo l’intervento in tv di Rosario Crocetta da Giletti.