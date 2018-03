Sicilia: Rizzotto (Lega), noi messi da parte, assessorato imprescindibile (2)

(AdnKronos) – L’appoggio al Governo Musumeci per Rizzotto comunque non è in discussione. “Sono stato eletto in una coalizione di centrodestra e non è mia abitudine saltare da una sponda all’altra. Sono certo che Musumeci, che è persona di buonsenso, troverà la soluzione per dare maggiore attenzione alla Lega”. Resta l’amarezza per il trattamento subito dalla Lega all’indomani delle elezioni regionali di novembre scorso, quando “altri partiti che hanno ottenuto un 6 virgola hanno ottenuto ben altro spazio con due assessorati e posti in commissioni all’Ars”.

Adesso, alla luce del risultato delle politiche “l’assessorato è imprescindibile”, ma lo spazio richiesto, almeno secondo Rizzotto, “non si limita a questo. Chiediamo pari dignità rispetto agli altri alleati. Sediamoci attorno a un tavolo per ridiscutere gli assetti” conclude.