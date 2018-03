Sicilia: Musumeci, primi cento giorni insignificanti, aspettiamo i mille giorni

Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “In una situazione collassata come quella che abbiamo trovato alla Regione, 100 giorni sono davvero insignificanti, avevamo promesso di ridare ai siciliani una regione normale dopo 5 anni e per cogliere i risultati di una inversione di tendenza, ci riserviamo il diritto di darvi appuntamento ai primi mille giorni, perché nel frattempo abbiamo il dovere di mettere ordine nelle strutture burocratiche e negli enti collegati”. Lo ha detto il Governatore siciliano Nello Musumeci presentandosi alla stampa con alcuni componenti della Giunta per spiegare i risultati ottenuti nei primi cento giorni di governo. “A mille giorni – dice – saremo nelle condizioni non solo di darvi dati significativi ma anche di cogliere la crescita del Pil”.