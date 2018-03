Sicilia: Musumeci, ora al via stagione riforme da legge elettorale a province

Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “Adesso al via la stagione delle riforme. Prima dovevamo pensare al bilancio e alla dirigenza, ma ora pensiamo alle prime quattro riforme da fare”. Così, il Governatore siciliano Nello Musumeci, incontrando la stampa. Il Presidente annuncia, quindi, quattro riforme: “A partire dalla legge elettorale regionale – dice -E’ assurdo che il Presidente della regione non debba potere disporre di una maggioranza, non è concepibile una cosa del genere. Noi proporremo una riforma che preveda l’elezione diretta del presidente e un premio di maggioranza”. Ecco le altre riforme: “Quella del province – dice – il 3 luglio la corte costituzionale si pronuncerà sull’elezione del Presidente della provincia e nel frattempo procederemo al passaggio di nuove competenze all’ente intermedio, su acqua rifiuti e turismo”.

Musumeci annuncia, poi, l’accrpamento delle Casse per il credito agevolato alle imprese: Irfis, Crias e Ircac, tutti in un unico istituto, e ancora: “la soppressione dell’Esa”. Infine, l’agenzia regionale per la casa.