Sicilia: Musumeci, la Lega in Giunta? Non tutti i desideri diventano diritti…

Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – La Lega entrerà in Giunta in Sicilia? “Non è che tutti i desideri diventano diritti, certo ognuno è libero di esprimere i propri desideri. Ne prendiamo atto, vediamo come è cambiata la geografia parlamentare dell’Ars. Faccio le congratulazioni agli amici alleati della Lega e a tutti gli alleati del centrodestra, che hanno saputo mantenere in Sicilia la stessa percentuale di 5 anni fa, 33 per cento”. Così il Governatore siciliano Nello Musumeci risponde ai giornalisti che gli chiedono come replica alla Lega che ieri ha chiesto un posto in giunta alla Regione siciliana, dopo l’expolit avuto alle Politiche.