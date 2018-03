Sicilia: lo sfogo del garante per l’infanzia ‘Lavoro in assoluta solitudine’ (3)

(AdnKronos) – Nel frattempo, Bordonaro ha preso anche contatti con le organizzazioni non governative che si occupano dei minori e degli adolescenti, dall’Unicef all’Unhcr. “Ma non riesco a fare nulla – si sfoga – Vorrei potere avviare dei rapporti di collaborazione anche per occuparmi di temi di attualità, come il bullismo, il cyberbullismo. Ma, devo ripetermi, non psoso fare niente”. Adesso Bordonaro è in attesa di avere notizie dalla Presidenza della Regione. Soprattutto, perché c’è da dare attuazione alla Legge Zampa che riguarda proprio i minori stranieri non accompagnati.

“Sono fiducioso…”, continua a ripetere il Garante per l’infanzia solo a metà.