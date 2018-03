Sicilia: Cancelleri, Musumeci? peggio di Crocetta e con maggioranza in frantumi

Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “Sentire dire al presidente della Regione che siamo in difficoltà disegna la preoccupazione di un uomo con una maggioranza che comincia a sgretolarsi sotto le incessanti e numerose richieste di poltrone. Secondo Musumeci l’opposizione traballa perché ha preso troppi voti… In effetti una squadra che vince 7 a 0 qualche problema lo ha: l’avversario”. Lo dice all’Adnkronos il pentastellato Giancarlo Cancelleri, leader dell’opposizione all’Assemblea regionale siciliana, replicando a distanza al governatore Nello Musumeci, che oggi durante una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans ha detto, riferendosi proprio alle accuse di Cancelleri senza, però, mai nominarlo: “Se siamo il ‘governo del nulla’ avendo messo in circolazione 700 milioni di euro in appena 100 giorni e pensiamo di superare il miliardo entro l’anno, se abbiamo fatto quello che non si faceva da anni, credo che davvero certa opposizione, non tutta per fortuna, si trova in serie difficoltà”.

“Con questa conferenza stampa Musumeci – aggiunge Cancelleri – però ha sottolineato che un errore l’ho commesso: avevo detto che era il Crocetta del centrodestra, mi sbagliavo. L’ex presidente della Regione aveva almeno uno stile, l’attuale è davvero peggio”.