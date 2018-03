Shock Berti, denunciato per favoreggiamento dalla Procura di Piacenza: tutti i dettagli

Nicola Berti alle prese con un caso davvero intricato legato ad un’inchiesta della Procura di Piacenza su traffico e consumo di cocaina

è stato denunciato per favoreggiamento nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Piacenza su traffico e consumo di cocaina. L’ambasciatore degli Inter club nel mondo, secondo quanto appreso dalla Gazzetta dello sport, è stato denunciato assieme ad altre tre persone, 8 invece gli arresti. Nello specifico a Berti verrebbe contestata la scarsa collaborazione nel corso delle indagini, ma la sua posizione non è grave, infatti non sarebbe coinvolto nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.