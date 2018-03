Sesso a L’Isola dei Famosi, l’indizio sui protagonisti (reciprocamente impegnati) travolti dalla passione

A L’Isola dei Famosi l’indiscrezione sui due naufraghi che si sarebbero abbandonati ad una notte di passione (nonostante in Italia siano impegnatissimi) si arricchisce di nuovi particolari

Un‘Isola die Famosi incandescente quella di questa edizione, che dopo il caso ‘canna-gate’ (non ancora chiuso definitivamente) si arricchisce di un nuovo scenario sconvolgente. Dopo il presunto consumo di marijuana di Francesco Monte in Honduras, il settimanale di Alfonso Signorini ha svelato un retroscena ancora più torbido (se possibile…). Questa volta però non ci sarebbero sostanze stupefacenti di mezzo, ma ‘solo’ una notte di passione tra due naufraghi che in Italia però sarebbero reciprocamente impegnati in due storie d’amore.

“Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’Isola dei famosi ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata, di notte, una piccola luce di passione. La scintilla sarebbe stata fermata quasi sul nascere. Quasi…”.

Questo quanto scritto dal rotocalco che aveva scatenato la curiosità dei telespettatori sull’identità dei naufraghi adulteri. Ora però si scoprono altri dettagli sulla coppia ed a darli è proprio Eva Henger. Il sito de ‘Il Tempo’ riportando le parole dell’ex naufraga scrive che i due concorrenti travolti dalla passione sarebbero:

“uno ha la pelle scura e l’altra è mora”.

I sospetti soprattuto per quanto riguarda le donne, alla luce del nuovo indizio, si restringono a tre isolane: chi sarà stato a tradire il proprio fidanzato/marito tra Alessia Mancini, Rosa Perrotta e Cecilia Capriotti? E con chi, tra gli uomini impegnati del gruppo, avrebbe consumato i momenti di passione? Secondo il particolare svelato da Eva Henger (“pelle scura“) quello che si potrebbe avvicinare di più è il cubano Amaurys Perez.