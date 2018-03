Servizi, vertici confermati per un anno

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr) si è riunito oggi a palazzo Chigi per accogliere in un decreto il parere espresso dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – approvato qualche giorno fa a larghissima maggioranza – riguardante la possibilità di permanenza nel loro incarico degli attuali vertici dei servizi di sicurezza, in considerazione della imminente scadenza del direttore del Dis Alessandro Pansa e del direttore dell’Aise Alberto Manenti. Il decreto recepisce interamente tutte le osservazioni e le raccomandazioni formulate dal Copasir.

Il presidente del Consiglio dei ministri, sentito dunque il Cisr e recependo il parere del Copasir, ha disposto la permanenza per dodici mesi nei rispettivi incarichi di Pansa e Manenti, con l’intento di assicurare certezza e stabilità agli organismi che presiedono alla sicurezza della Repubblica.

Ambienti di palazzo Chigi sottolineano l’eccellente lavoro svolto dai servizi di intelligence e ricordano come questa decisione non pregiudichi ovviamente in alcun modo la facoltà del futuro presidente del Consiglio di prendere al riguardo le sue autonome decisioni.