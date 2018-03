Morte Astori, definite le date e gli orari dei recuperi della 27ª giornata di campionato

Morte Astori, l’8ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM verrà recuperata ad aprile: ecco tutte le date e gli orari degli incontri in programma

The show must go on. Dopo la tragica settimana seguita alla morte di Davide Astori, la Lega serie A ha reso note le date e gli orari dei recuperi delle gare rinviate domenica scorsa. Una domenica di lutto, una giornata che è stata quasi interamente e giustamente rinviata dopo la pessima notizia giunta da Udine in mattinata. Vediamo dunque quando verranno giocate le 7 gare rinviate domenica scorsa, con il solito dubbio relativo al derby di Milano tra Milan ed Inter che ancora non è stato fissato.

“Il Commissario della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi delle gare Atalanta – Sampdoria, Benevento – Hellas Verona, Chievo Verona – Sassuolo, Genoa – Cagliari, Milan – Inter, Torino – Crotone e Udinese – Fiorentina dell’8ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, programmate per domenica 4 marzo 2018, a seguito della tragedia che ha colpito il mondo del calcio con l’improvvisa scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori, dispone che le gare vengano recuperate secondo il seguente programma”: