Sergio Ramos con stile: altro che Suv, lo spagnolo arriva in allenamento con una Fiat 600 [FOTO E VIDEO]

Sergio Ramos orgoglioso della sua nuova Fiat 600 la mostra su Instagram, il calciatore del Real Madrid ha ricevuto il suo primo ed apprezzatissimo regalo di compleanno

Sergio Ramos, dopo l’eliminazione del Psg per mano del Real Madrid, va in allenamento con una fiammante Fiat 600. Altro che bolidi targati Ferrari, Lamborghini e Mercedes, lo spagnolo preferisce lo stile di quest’auto vintage 100% Made in Italy. Rosso scura, la piccola utilitaria era in voga negli anni 50 nel nostro Paese, ora al contrario è diventata un pezzo da collezione che acquista valore per la sua rarità e irriproducibilità. Per renderla ancora più unica poi Sergio Ramos ha fatto imprimere su un fianco della carrozzeria della vettura le sue iniziali ed il suo numero. L’auto è il regalo di compleanno (il calciatore compirà 32 anni il prossimo 30 marzo) che il fratello ha voluto anticipare al difensore.

Le macchine classiche non muoiono mai.

Ha scritto Ramos a didascalia della foto e poi ringraziando il fratello ha ammesso su Instagram:

Regali per il primo compleanno. Grazie. Ti amo fratello.

