Senato: Schifani-Gasparri, Romani guida autorevole

Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Siamo convinti che i giudizi sulla figura di un politico, in particolar modo quando è chiamato a ricoprire alte cariche, non possano sfuggire alla valutazione sul profilo privato e pubblico dello stesso. E ciò mantenendo un giusto e saggio equilibrio nelle relative valutazioni per evitare che esse sfuggano ad un principio di doveroso buon senso ed imparzialità”. Lo dichiarano l’ex presidente del Senato, Renato Schifani, e il vicepresidente di palazzo Madama, Maurizio Gasparri.

“Le odierne parole del presidente Romani ci richiamano all’analisi di una valutazione comportamentale che lo tocca come padre impegnato in quella politica che spesso ci sottrae a momenti di affetto e di attenzione nei confronti della famiglia. Sono parole che meritano rispetto perchè toccano una sua condotta dovuta più che a disattenzione alla sua assenza forzata dal mondo dei suoi affetti. Il danno è stato prontamente risarcito tanto che la Cassazione ha chiesto ai giudici di merito di rivedere la vicenda alla luce di ciò e della lieve entità del danno”, hanno aggiunto.