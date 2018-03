Scommesse, Codere: pronti a vincere la sfida dell’online

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – A quasi un anno di distanza dalla presentazione del progetto scommesse, tenutasi il 16 marzo 2017 a Rimini, Codere rilancia con un’importante doppia offerta: on line e retail sinergici per un’offerta di gioco globale pensata per piacere al gestore e all’esercente con un’attenzione particolare al giocatore.

A illustrare la nuova sfida nel ‘Codere showroom scommesse’ di Roma, Alejandro Pascual, ad di Codere Europa. “La scelta di entrare nel mondo delle scommesse partendo dall’on line è stata inevitabile e dovuta al fatto che, nonostante sia passato un altro anno, del bando di gara per le scommesse sul fisico non v’è traccia. L’opportunità di partire comunque, farci conoscere sul ‘campo’ offrendo gioco on line non poteva essere tralasciata ed eccoci qui, più convinti di prima”.

“Abbiamo presentato l’istanza per diventare operatori di gioco on line e confidiamo in una rapida assegnazione che ci consenta di partire al più presto con le nostre offerte di gioco -prosegue Pascual-. Chi oggi sceglierà di affiancare Codere scommesse ‘on line’ potrà essere certo domani, in occasione del bando per il gioco ‘fisico’, di poter accedere ad una opportunità di business sostenibile e vincente”.

Codere ha un profilo di esperienza internazionale con più di 6.000 punti scommesse e 10.500 tra bar e corner in Europa e America Latina. Il prodotto scommesse ‘on line’ proposto in Spagna, grazie al suo appeal indiscutibile ed alle innovative tecnologie utilizzate, ha portato Codere Apuestas ad essere il primo operatore della Penisola Iberica e lo sponsor ufficiale del Real Madrid, la squadra di calcio più titolata al mondo.

In Italia Codere punta ad offrire un prodotto altrettanto eccellente sia online che in agenzia accompagnato da servizi all’esercente ed al giocatore di prima qualità. Il modello commerciale pensato per Codere Scommesse è analogo a quello sinora attuato per gli altri prodotti di gioco presenti nel portfolio di Codere in Italia con il gestore/partner al centro.

“Codere Scommesse entra nel mercato del betting italiano con un modello unico e completo, composto da un sistema di vendita, arredi personalizzati ed un’offerta di gioco completa, che permette ai suoi partner di concentrarsi su ciò che li rende distintivi: la relazione con il cliente”, aggiunge Maurizio Ughi, partner di Codere Scommesse e amministratore unico di ‘Obiettivo 2016’.

“L’innovativo sistema di vendita punta, da un lato, sull’automatizzazione delle attività di sala attraverso una tecnologia di accettazione del gioco esclusiva sul mercato italiano ed internazionale; dall’altro, sulla personalizzazione delle modalità di visualizzazione di quote ed info per sport, virtual ed ippica e relativi contenuti-prosegue Ughi-. Gli arredi personalizzati sono stati ideati per rendere le agenzie luoghi dove lo scommettitore abbia piacere di restare, dove si generino momenti di convivialità, ma con grande attenzione alla modularità e flessibilità, per essere adattabili ad ogni singolo punto vendita”.

“L’offerta di gioco per Sport, Ippica e Virtual è completa e di qualità premium. Le quote, la gestione del rischio e la presentazione sul punto vendita danno vita a un bouquet d’offerta che si adatta a qualsiasi esigenza. L’esperienza e la competenza di Codere, che da anni occupa posizioni da leader di mercato in Spagna e America Latina, fa si che Codere Scommesse possa conquistare nel breve periodo una posizione di primo piano nel mercato italiano”, conclude Ughi.