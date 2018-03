Sciopero: per stop controllori Enav cancellati domani 130 voli Alitalia

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – A seguito dell’agitazione proclamata da alcune sigle sindacali dei controllori di volo dell’Enav per domani (sciopero nazionale dalle 13 alle 17 ; sciopero locale presso Roma Fiumicino dalle 10 alle 18), potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli Alitalia. Lo comunica la compagnia che si è vista costretta a cancellare complessivamente 130 voli, sia nazionali che internazionali, previsti per la giornata dell’8 marzo. Alitalia ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 75% riuscirà a partire nella stessa giornata dell’8 marzo.

Sul sito di Alitalia è possibile consultare la lista dei voli cancellati. Alitalia invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per l’8 marzo a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare l’8 marzo, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 15 marzo.