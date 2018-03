Sci velocità, dominano gli italiani a Sun Peaks: Simone Origone e Valentina Greggio super in Gara-2

Valentina Greggio tocca quota 22successi consecutivi nella Coppa del mondo femminile di sci velocità assicurandosi anche gara-due tenutasi sulla pista canadese di Sun Peaks. La ventisettenne verbanese ha registrato la misura di 164,74 km/h, con la quale ha preceduto la francese Celia Martinez (163,75 km/h) e la giapponese Tomoko Shimbo (154,15 km/h). In campo maschile pronto riscatto di Simone Origone. Il campione valdostano ha raggiunto i 168,90 km/h contro i 168,82 km/h dell’austriaco Manuel Kramer e i 167,45km/h del britannico Jan Farrell, riconquistando così la prima posizione in solitario nella classifica generale. Sesta piazza per Ivan Origone con 166,55 km/h. Mercoledì 7 marzo si terrà la terza e ultima gara in programma sulla pista nordamericana.