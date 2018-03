Sci di fondo – A Klaebo la coppa di specialità, Pellegrino si assicura la piazza d’onore

Johannes Klaebo vince come da pronostico la sprint in tecnica classica di Drammen e si accura aritmeticamente per il secondo anno consecutivo la coppa di specialità, in attesa di festeggiare fra due settimane la conquista della sfera di cristallo. Il campione norvegese ha dominato una finale che vedeva al via ben cinque atleti di casa su sei, con il solo russo Alexander Bolshunov intruso, che si è comunque difeso con onore giungendo terzo, mentre Eirik Brandsdal si è piazzato al secondo posto, unico ad arginare la strapotenza fisica e tecnica di Klaebo. Obiettivo raggiunto per Federico Pellegrino sulla pista dove esordi in coppa. Il vicecampione olimpico della specialità, che in nove edizioni non aveva mai superato i quarti, è giunto sino alla semifinale, conquistando il decimo posto che gli avle il secondo posto nella classifica di specialità e il podio finale per il quarto anno di fila, mentre nei quarti di finale è uscito Maicol Rastelli, alla fine ventunesimo. Out nelle qualificazioni Francesco De Fabiani. In campo femminile altra passerella di casa con Maiken Caspersen Falla (leader con 543 punti) sul gradino più alto del podio davanti alla svedese Stina Nilsson (seconda con 495) e la statunitense Jessica Diggins. Ventinovesima ed eliminata nei quarti Greta Laurent, fuori nelle qualificazioni Gaia Vuerich e Lucia Scardoni. Alla conclusione dell’annata di specialità manca soltanto l’appuntamento di Falun del 16 marzo in tecnica libera. Queste le parole di Federico Pellegrino:

“Ho passato per la prima volta i quarti di finale su questa pista, ma sono rimasto senza energie in semifinale. Adesso torno a casa, rimango concentrato e mi preparo per l’ultimo fine settimana di Coppa del mondo a Falun. Oggi ho provato a fare il mio, spero di non far passare altri nove anni a Drammen per superare un altro turno!”. Ordine d’arrivo Sprint TC maschile Drammen (Nor): 1 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR

2 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR

3 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS

4 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR

5 STADAAS Kasper 1994 NOR

6 IVERSEN Emil 1991 NOR

7 RISETH Fredrik 1995 NOR

8 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS

9 GOLBERG Paal 1990 NOR

10 PELLEGRINO Federico 1990 ITA

11 SVENSSON Oskar 1995 SWE

12 AUNE Paal Troean 1992 NOR

13 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN

14 GROS Baptiste 1990 FRA

15 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR

16 PENTSINEN Anssi 1986 FIN

17 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR

18 BJORNSEN Erik 1991 USA

19 KIM Magnus 1998 KOR

20 JOENSSON Emil 1985 SWE

21 RASTELLI Maicol 1991 ITA

22 NYENG Emil 1991 NOR

23 RETIVYKH Gleb 1991 RUS

24 NORTHUG Even 1995 NOR

25 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN

26 HALFVARSSON Calle 1989 SWE

27 JOUVE Richard 1994 FRA

28 CHANAVAT Lucas 1994 FRA

29 PETERSON Teodor 1988 SWE

30 VUORINEN Lauri 1995 FIN

46 DE FABIANI Francesco 1993 ITA

Ordine d’arrivo Sprint TC femminile Drammen (Nor):

1 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR

2 NILSSON Stina 1993 SWE

3 DIGGINS Jessica 1991 USA

4 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS

5 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN

6 VISNAR Katja 1984 SLO

7 FALK Hanna 1989 SWE

8 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR

9 WENG Tiril Udnes 1996 NOR

10 MURUD Thea Krokan 1994 NOR

11 DYVIK Anna 1994 SWE

12 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI

13 KALVAA Anne Kjersti 1992 NOR

14 WENG Lotta Udnes 1996 NOR

15 EIDE Mari 1989 NOR

16 MATVEEVA Natalia 1986 RUS

17 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN

18 NISKANEN Kerttu 1988 FIN

19 LAMPIC Anamarija 1995 SLO

20 SVENDSEN Anna 1990 NOR

21 BJORNSEN Sadie 1989 USA

22 RINGWALD Sandra 1990 GER

23 ALESHINA Tatiana 1994 RUS

24 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI

25 WENG Heidi 1991 NOR

26 WINKLER Anne 1994 GER

27 CALDWELL Sophie 1990 USA

28 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE

29 LAURENT Greta 1992 ITA

30 SUNDLING Jonna 1994 SWE

42 VUERICH Gaia 1991 ITA

46 SCARDONI Lucia 1991 ITA