Sci di fondo, conclusa la stagione giovanile: assegnati a Dobbiaco i titoli italiani di lunghe distanze

Tra gli under 20 Luca Del Fabbro e Martina Bellini si aggiudicano i titoli italiani. In pista a Dobbiaco anche gli U18 e gli U16

Si è conclusa alla Nordic Arena di Dobbiaco la stagione dello sci di fondo giovanile con l’assegnazione dei titoli italiani di lunghe distanze. Una bella giornata di sole ha accolto gli atleti che si sono dati battaglia lungo il percorso che ogni anno accoglie la Coppa del Mondo di sci. Nella categoria Under 20 maschile Luca Del Fabbro (Friuli VG) si è confermato il leader indiscusso andando a vincere sulla distanza del 30 km nel tempo di 1:05.43.9, al secondo posto si è classificato Martin Coradazzi (Friuli) distanziato di 55″5 e terzi a parimerito i due gemelli Chanoine Didier Dario e Jacques Lino giunti a 3:16.7. Tra le Under 20 al femminile Martina Bellini (Alpi Centrali) si è imposta sulla distanza dei 20 km e ha vinto nel tempo di 38:23.9, 2a Noemi Glarey (Asiva) ginta a 46″4 e 3a Cristina Pittin (Friuli) a 1:12.20. Davide Graz (Friuli) ha vinto il suo ennesimo campionato italiano ed è giunto in solitaria alla Nordic Arena. Ha impiegato 35:12.3 per percorrere i 15 k, al secondo posto è giunto Giovanni Ticcò (Trentino) distaccato di 29″90 e 3° Michele Gasperi (Alpi Centrali) a 51:7. Tra le Under 18 femminili successo per Martina Di Centa (Friuli) che ha vinto sulla distanza dei 10 km nel tempo di 28:48.0, 2a Emilie Jeantet (Asiva) a 10:5 e 3a Federica Cassol (Asiva) a 15″00. Negli Under 16 maschi la vittoria è andata a Giacomo Varesco (Trentino) che ha preceduto al fotofinish Andrea Gartner (Friuli) e 3° Simone Matrobattista (Trentino). Nelle Under 16 femmine Silvia Campione è risultata la più veloce ed ha vinto davanti a Nadine Laurent (Asiva) e 3a Francesca Cola (Alpi Centrali).