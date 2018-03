Sci di fondo – Assoluti Dobbiaco: la staffetta mista all’Esercito, battuti Fiamme Oro e Carabinieri

Sono cominciate a Dobbiaco le finali della Coppa Italia di fondo seniores Sportful e Coppa Italia giovani Rode, valevoli anche per i Campionati Italiani Assoluti e Giovani. In programma nella prima giornata le staffette miste, che nella categoria seniores ha assegnato lo scudetto al Centro Sportivo Esercito in 48’46″2 con Maicol Rastelli, Elisa Brocard e Francesco De Fabiani davanti alle Fiamme Oro A con Dietmar Noeckler, Sara Pellegrini e Simone Da Prà a 1″4, bronzo ai Carabinieri A con Paolo Fanton, Virginia De Martin e Mirco Bertolina, staccati di 40″7, fuori dal podio Fiamme Gialle A, Carabinieri B, Esercito C, Fiamme Oro B ed Esercito B.

La categoria giovani ha visto in campo maschile il trionfo del Friuli Venezia Giulia con Luca Sclisizzo, Martin Coradazzi,Luca Del Fabbro e Davide Graz. Medaglia d’argento per la Val d’Aosta con Michele Peccoz, Jacques Chanoine, Didier Chanoine e Alessandro Longo, bronzo per il Trentino con giovani Ceola, Stefano Dellagiacoma, Giovanni Ticco e Simone Mocellini. In campo femminile successo della Val d’Aosta con Emilie Jeantet, Noemi Glarey e Federica Cassol davanti al Friuli Venezia Giulia con Martina Di Centa, Rebecca Bergagnin e Cristina Pittin e al Veneto con Giorgia Rigoni, Alessia De Zolt Ponte e Chiara De Zolt Ponte.

Le dichiarazioni dei protagonisti a fine gara.

De Fabiani: “Sulla carta eravamo i favoriti, ma sappiamo tutti le staffetta non sono mai scritte, oltretutto io ed Elisa eravamo un po’ malati. Io ho preso il raffreddore, per fortuna, appena finita la Coppa del Mondo. Per cui non eravamo più così sicuri di essere superiori agli altri, ce la siamo giocata bene, ognuno ha fatto la sua parte, abbiamo cambiato sempre per primi ed abbiamo dimostrato di essere i più forti nonostante gli acciacchi. Era da un po’ che non facevo la staffetta, lo scorso anno avevo dovuto saltare le gare di fine stagione oltre alle ultime tappe di Coppa del Mondo e mi era dispiaciuto. Domani e martedì saranno due belle gare, spero di ripetermi, ma non è mai facile”.

Rastelli: “La gara è stata dura, ho patito abbastanza la prima frazione, non ero super brillante, sono comunque riuscito a dare il cambio davanti, ero poi sicuro che i miei compagni erano forti. Partivamo da favoriti e siamo riusciti a prendere questa medaglia, anche se non era scontata perché la Polizia è stata molto forte. Questa medaglia simboleggia un po’ questa stagione che è stata la mia migliore fino a questo momento. Finire bene è sempre bello. Domani la 30 km a skating non è proprio la mia gara, punterò di più sulla 15 km a classico. Farò comunque anche la gara domani, sono le ultime gare e vale la pena farle e non dobbiamo tenerci per gare successive. Spero di finire bene per poi partire carico per la prossima stagione”.

Brocard: “Ci tenevo tanto a gareggiare oggi, anche se non stata molto bene alcuni giorni fa, oggi stavo meglio anche se ho faticato un po’. Ho cercato di dare tutto perché nella staffetta è sempre bello il lavoro di squadra, ci tenevamo molto, era la prima volta con questo format, sulla carta eravamo i favoriti e ci tenevamo a vincere questa medaglia. È stato un successo di tutta la squadra, voglio ringraziare tutti i tecnici che ci hanno preparato grandissimi materiali. Domani fare 20 km su questa pista sarà impegnativa, sono soddisfatta di questa mia stagione. Siamo arrivati alla fine, le energie iniziano a mancare. Ci tenevo a gareggiare e sia domani che martedì darò tutto”.