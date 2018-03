Sci alpino – Il problema alla cosca persiste, Peter Fill decide di fermarsi: “la mia stagione termina qui”

Troppo dolore alla coscia sinistra, Peter Fill termina a Kvitfjell la sua stagione: “Non riesco a sciare e, in queste condizioni, rischiare è inutile”

Peter Fill ha deciso di fermarsi e di terminare anticipatamente la sua stagione. Il motivo è una piccola lesione muscolare alla coscia sinistra che è molto dolorosa e non permette al campione di Castelrotto di sciare come vorrebbe. Nella prova odierna, a Kvitfjell, Fill si è dovuto fermare per il dolore muscolare accusato e, dopo aver consultato al Commissione medica FISI, ha deciso di non proseguire con le rimanenti gare della stagione per rimettersi a posto fisicamente al più presto.

“Non riesco proprio a sciare, ho troppo male alla gamba sinistra. E’ un problema che mi porto dietro da Garmisch, dove ho fatto la gara con l’influenza. Poi, molti antidolorifici per riuscire a fare le Olimpiadi. Ad Are, affrontando un passaggio in superG, ho sentito un altro dolore molto forte e gli antidolorifici non bastano più. Così diventa inutile provarci e rischiare di peggiorare la situazione”.

Fill, lo scorso lunedì ad Are, si era sottoposto ad una risonanza magnetica, che aveva evidenziato il riacutizzarsi della lesione, non è risolvibile in pochi giorni. Per cui il carabiniere azzurro, vincitore quest’anno della Coppa del mondo di combinata alpina, ha deciso di dire stop.