Sci alpino, Innerhofer brilla nelle prove della discesa di Kvitfjell: l’azzurro chiude al quarto posto

Innerhofer segna il quarto tempo nelle prove della DH di Kvitfjell. Reichelt comanda davanti a Clarey e Striedinger

Christof Innerhofer ha terminato quarto la prima prova cronometrata della discesa di Kvitfjell, in Norvegia. Al ritorno dai Giochi Olimpici, l’azzurro ha subito preso confidenza con il tracciato piazzandosi a 39 centesimi dal più veloce, l’austriaco Reichelt, che ha chiuso la propria performance in 1’24″42. Secondo a soli 20 centesimi invece, il francese Jonah Clarey e terze l’austriaco Striedinger 34 centesimi. La pista è stata accorciata a causa della nebbia presente nella parte finale. Infatti, anche l’inizio delle prove è stato posticipato dalle 11 alle 11.30. Il primo degli azzurri a partire, Peter Fill, è caduto nel tratto iniziale, ancora prima di arrivare all’intermedio. Il vincitore della coppa di combinata alpina è andato largo sul dosso della seconda curva, finendo nella neve riportata dove ha perduto il controllo degli sci e terminando la sua corsa nelle reti di protezioni. Fortunatamente il carabiniere di Castelrotto non ha riportato alcuna conseguenza fisica. Degli altri discesisti italiani il migliore è stato Matteo Marsaglia 18esimo a 1″35, seguito da Werner Heel 24esimo a 1″54, poi Mattia Casse 30esimo a 1″65, Paris è finito 32esimo a 1″71, succeduto di una sola posizione da Buzzi a 1″76. Infine, Florian Schieder si è piazzato 56esimo. Venerdì è in programma la seconda prova, sabato la discesa valida per la Coppa del mondo, domenica si chiuderà con il superG.

Ordine di arrivo prova discesa libera Kvitfjell(Nor):

1 REICHELT Hannes AUT 1:24.42

2 CLAREY Johan FRA 1:24.62 +0.20

3 STRIEDINGER Otmar AUT 1:24.76 +0.34

4 INNERHOFER Christof ITA 1:24.81 +0.39

5 THEAUX Adrien FRA 1:24.82 +0.40

6 NEUMAYER Christopher AUT 1:24.92 +0.50

7 MONSEN Felix SWE 1:24.95 +0.53

8 CAVIEZEL Mauro SUI 1:24.97 +0.55

9 PICCARD Roy FRA 1:25.36 +0.94

10 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:25.39 +0.97

11 MAYER Matthias AUT 1:25.42 +1.00

12 JANSRUD Kjetil NOR 1:25.52 +1.10

13 HEMETSBERGER Daniel AUT 1:25.57 +1.15

14 ROGER Brice FRA 1:25.61 +1.19

15 KRYENBUEHL Urs SUI 1:25.66 +1.24

16 SAUGESTAD Stian NOR 1:25.67 +1.25

17 DRESSEN Thomas GER 1:25.71 +1.29

18 MARSAGLIA Matteo ITA 1:25.77 +1.35

19 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:25.80 +1.38

20 THOMSEN Benjamin CAN 1:25.84 +1.42

21 FERSTL Josef GER 1:25.87 +1.45

22 DANKLMAIER Daniel AUT 1:25.88 +1.46

23 BAUMANN Romed AUT 1:25.93 +1.51

24 RENZ Fabio GER 1:25.96 +1.54

24 HEEL Werner ITA 1:25.96 +1.54

24 KROELL Johannes AUT 1:25.96 +1.54

27 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:26.03 +1.61

28 KRENN Christoph AUT 1:26.05 +1.63

28 SCHMID Manuel GER 1:26.05 +1.63

30 CASSE Mattia ITA 1:26.07 +1.65

31 GISIN Marc SUI 1:26.11 +1.69

32 PARIS Dominik ITA 1:26.13 +1.71

33 BUZZI Emanuele ITA 1:26.18 +1.76

56 SCHIEDER Florian ITA 1:27.77 +3.35

FILL Peter ITA DNF