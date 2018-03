Sci alpino – I giovani italiani sulle montagne olimpiche di Sestriere e Claviere

Saranno ancora una volta le montagne olimpiche torinesi ad assegnare i titoli italiani di sci alpino. Dopo gli Allievi e Ragazzi nel 2016 e gli Aspiranti nel 2017, questa volta sulle spettacolari piste della Via Lattea gareggeranno i Giovani. Mentre la politica discute di candidature e manifesta interesse per i Giochi Olimpici di Torino 2026, i migliori sciatori d’Italia si sfidano per conquistare il titolo italiano di gigante e slalom. Lunedì 26 e martedì 27 marzo, sulle piste di Claviere e Sestriere ci saranno proprio tutti. Al via i Giovani inseriti nella squadra nazionale italiana, i migliori atleti dei Comitati Regionali e dei Gruppi Sportivi Militari. In palio ci saranno le medaglie ma anche i pass per entrare nelle prossime squadre azzurre. Una sfida nella sfida, avvincente dall’inizio alla fine, perché al termine delle due giornate di gare si conosceranno gli atleti che nella stagione 2018/2019 vestiranno i colori della nazionale italiana. Le due prove saranno infatti le ultime del Gran Premio Italia, il circuito istituzionale che ogni anno mette in palio i pass per la nazionale. I giochi sono ancora aperti e nessuna classifica è ancora definita. Sulle piste della Via Lattea c’è ancora tantissima neve e le condizioni sono eccellenti. In questi giorni è previsto sole e cielo sereno, condizioni ideali per permettere al terreno di assestarsi ed essere pronto ad accogliere gli oltre 250 atleti attesi. Lunedì 26 il programma attuale prevede l’assegnazione del titolo di slalom femminile a Claviere e quello del gigante maschile e Sestriere; categorie e discipline invertite per la seconda giornata di gare: uomini a Claviere per lo slalom e donne a Sestriere per il gigante. Quest’anno le piste di Bardonecchia non saranno utilizzate per le gare veloci in quanto i titoli di superG e discesa verranno assegnati a Santa Caterina Valfurva, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti. Sarà una settimana intensa per gli sciatori italiani che da domani – mercoledì 21 marzo – saranno in Lombardia per gli Assoluti e domenica si sposteranno direttamente in Piemonte per le gare di gigante e slalom. Anche quest’anno le gare tricolori di Claviere e Sestriere saranno organizzate dal Comitato Sci Club Olimpici, lo stesso che nelle passate stagioni si è preso cura delle rassegne Children e Aspiranti. L’unione fa la forza, le valli olimpiche si riuniscono ancora volta, per allestire un grande Campionato Italiano, sognando Torino 2026.