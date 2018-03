Sci alpino-Fis Children Cup: Nadia Fanchini e Johanna Schnarf tedofore d’eccezione per la 47ª edizione

Nadia Fanchini e Johanna Schnarf tedofore, l’8 marzo accenderanno il tripode dell’ALPECIMBRA

Ci saranno le due forti discesiste azzurre Nadia Fanchini (due medaglie ai campionati mondiali) e Johanna Schnarf (quinta in superG alle Olimpiadi di PyeongChang) giovedì 8 marzo ad accendere il tripode della 47ª edizione dell’ALPECIMBRA Fis Children Cup. Due esempi straordinari da imitare per i 400 atleti che in questi giorni si stanno cimentando nella competizione internazionale con le gare del team event, di slalom gigante e slalom speciale, in rappresentanza di ben 38 nazioni e 4 continenti. Nadia fra l’altro ha un feeling particolare con questo evento visto che nel 1999 sulle piste di Folgarida vince la medaglia d’oro nello slalom speciale della categoria ragazze e un bronzo nel gigante, proprio nell’anno in cui erano presenti le forti campionesse statunitensi Lindsey Kindow (oro nello slalom allieve) e Lindsey Vonn, nonché la slovacca Veronika Zuzulová, che vinse invece il gigante allieve. Sempre Nadia nel 2001 tornò alla prestigiosa rassegna giovanile di sci alpino, spostata in quella stagione sulle nevi di Pinzolo, ottenendo un argento. Ma sul podio all’allora Trofeo Topolino salì anche la sorella Elena, terza nello slalom speciale ragazze, anche lei approdata al grande sci ed ora in lotta con un brutto male. Johanna Schnarf, di due anni più esperta di Nadia, ha invece partecipato con buoni risultati alla fase nazionale del Criterium Giovani Fis, non riuscendo però a qualificarsi per l’appuntamento internazionale anche perché in quegli anni praticava con ottimi risultati anche la corsa campestre, che proponeva in concomitanza i campionati italiani. Nadia Fanchini e Johanna Schnarf a partire dalle 18 accompagneranno i giovani sciatori di età compresa fra i 12 e i 16 anni nella sfilata per le vie di Folgaria, fino a piazza Marconi, dove avranno l’onore di accendere il tripode che sancirà ufficialmente il via all’edizione 2018 della competizione children più famosa al mondo. Per i ragazzi seguirà poi il party “Hi Boys”, un momento di confronto e amicizia nel nome dell’Alpe Cimbra: la Streghetta Perti e il Folletto Fliflick.