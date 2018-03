Sci alpino-Coppa Europa: Werner Heel brilla a Soldeu, il quarto posto gli regala il posto fisso per la prossima CdM

Werner Heel è quarto nella discesa delle Finali di Soldeu e fa il posto fisso per la prossima Coppa del Mondo

Nel giorno in cui la sua findanzata, Manuela Moelgg, dà l’addio alle competizioni, Werner Heel rilancia, prendendosi il posto fisso nella Coppa del mondo di discesa per la prossima stagione. E il 35enne della Val Passiria lo fa prendendosi il quarto posto nella discesa delle Finali di Soldeu, per 65 centesimi alle spalle del vincitore, l’austriaco Otmar Striedinger, e dietro ai due svizzeri Urs Kryenbuhel e Ralph Weber, staccati dal leader rispettivamente di 26 e 39 centesimi. Heel chiude la stagione al secondo posto nella classifica di specialità con 283 punti, alle spalle dell’austriaco Christopher Neumayer con 324, e davanti al norvegese Adrian Sejersted con 266. Subito alle spalle di Heel, si piazza Matteo Marsaglia, ad un solo centesimo dal compagno di squadra, mentre a punti chiudono anche Mattia Casse, 15/o, Florian Schieder 17/o e Davide Cazzaniga 19/o. Più indietro gli altri azzurri al via.

Ordine d’arrivo DH maschile Finali di Coppa Europa Andorra:

1 STRIEDINGER Otmar AUT 1:28.93

2 KRYENBUEHL Urs SUI +0.26

3 WEBER Ralph SUI+0.39

4 HEEL Werner ITA +0.65

5 MARSAGLIA Matteo ITA +0.66

6 MONSEN Felix SWE +0.73

7 BERTHOLD Frederic AUT +0.74

8 BRANDNER Christof GER +0.96

9 VERDU Joan AND +1.04

10 ROGENTIN Stefan SUI +1.12

15 CASSE Mattia ITA +1.22

17 SCHIEDER Florian ITA +1.38

19 CAZZANIGA Davide ITA +1.55

31 DE VETTORI Matteo ITA +2.87

37 ZUECH Dominik ITA +3.19

42 PRAST Alexander ITA +3.66

49 MOLTENI Nicolo ITA +4.14