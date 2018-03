Sci alpino-Coppa Europa: non brillano le azzurre nella prima manche del gigante di La Molina, Stjernesund a caccia del bis

Coppa Europa La Molina, Stjernesund cerca il bis nel gigante femminile. Galli 13ª, Cillara Rossi 18ª e Insam 21ª

Thea Louise Stjernesund ha chiuso la prima manche del gigante femminile di La Molina in testa. Dopo la vittoria di giovedì in Coppa Europa sempre sulla pista spagnola, la norvegese ha fatto segnare il miglior tempo con il suo 1:06.16, 52 centesimi più veloce della connazionale Kristine Gjelsten Haugen che proprio ieri aveva chiuso davanti a tutti la discesa iniziale, salvo poi terminare seconda. Nina Ortlieb invece, ha finito la sua performance terza a 73 centesimi dalla vetta della graduatoria. Come giovedì dopo la prima prova la migliore delle azzurre è ancora Jole Galli con il 13esimo tempo, mentre Valentina Cillara Rossi chiude 18esima in coabitazione con la francese Camille Cerutti. Vivien Insam è 21esima e precede di una posizione Elena Sandulli, mentre Luisa Bertani e Lara Della Mea sono riuscite a chiudere nella top30, rispettivamente al 27esimo e 28esimo posto. Infine, Miriam Kirchler 36a e Sofia Pizzato non ha terminato la sua prova. Alle 11.30 al via la seconda manche.

Ordine di arrivo prima manche gigante femminile La Molina (Spa):

1 STJERNESUND Thea Louise NOR 1:06.16

2 HAUGEN Kristine Gjelsten NOR 1:06.68 +0.52

3 ORTLIEB Nina AUT 1:06.89 +0.73

4 HEIDER Michaela AUT 1:07.01 +0.85

5 FJAELLSTROEM Magdalena SWE 1:07.07 +0.91

6 KOPP Rahel SUI 1:07.16 +1.00

7 MASSIOS Marie FRA 1:07.23 +1.07

8 SUTER Jasmina SUI 1:07.42 +1.26

9 FEST Nadine AUT 1:07.53 +1.37

10 JENAL Stephanie SUI 1:07.61 +1.45

11 RESCH Stephanie AUT 1:07.76 +1.60

12 ESCANE Doriane FRA 1:07.79 +1.63

13 GALLI Jole ITA 1:07.81 +1.65

14 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1:07.89 +1.73

15 GRITSCH Franziska AUT 1:07.90 +1.74

16 ROUX Tifany FRA 1:08.05 +1.89

16 RAEDLER Ariane AUT 1:08.05 +1.89

18 CERUTTI Camille FRA 1:08.10 +1.94

18 CILLARA ROSSI Valentina ITA 1:08.10 +1.94

20 MONSEN Marte NOR 1:08.42 +2.26

21 INSAM Vivien ITA 1:08.74 +2.58

22 SANDULLI Elena ITA 1:08.86 +2.70

23 AGER Christina AUT 1:08.92 +2.76

24 NORBYE Kaja NOR 1:08.95 +2.79

25 ZELGER Lorina SUI 1:09.18 +3.02

26 GRILLET AUBERT Jade FRA 1:09.22 +3.06

27 BERTANI Luisa Matilde Maria ITA 1:09.32 +3.16

28 DELLA MEA Lara ITA 1:09.34 +3.18

29 PAU Nuria ESP 1:09.58 +3.42

36 KIRCHLER Miriam ITA 1:10.54 +4.38

PIZZATO Sofia ITA DNF