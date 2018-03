Sci alpino-Coppa Europa: Neumayer si prende la discesa di Kvitfjell e la testa della classifica generale

Neumayer vince la seconda discesa di Kvitfjell e scavalca Heel (settimo) in testa alla Coppa Europa. Si deciderà tutto a Soldeu

Christopher Neumayer vince e rimescola le carte nella graduatoria di discesa maschile di Coppa Europa. L’austriaco si è imposto per la prima volta in carriera nella specialità sulla pista norvegese di Kvitfjell, concludendo la gara con il tempo di 1’34″69 e mettendosi alle spalle lo svizzero Urs Kryenbuehl di 28 centesimi e l’altro austriaco Christoph Krenn di 33 centesimi. Con i 100 punti odierni Neumayer sale al comando della classifica con 324 punti, approfittando al meglio del settimo posto di Werner Heel, in lizza per il podio fino all’ultimo intermedio. Purtroppo il finanziere di San Leonardo in Passiria ha commesso un errore che gli è costato qualche decimo di troppo, alla fine il suo ritardo è salito a 66 centesimi dal vincitore e ora è secondo con 283 punti, quando manca appena la finale di Soldeu del 18 marzo per concludere la stagione. Nella zona punti sono finiti anche Matteo Marsaglia al diciannovesimo posto e Mattia Casse al ventottesimo, fuori dai trenta Matteo Vaghi 31simo, Davide Cazzaniga 33simo, Florian Schieder 41simo, Pietro Zazzi 45simo, Nicolò Molteni 52simo, Alexander Prast 54simo, Dominik Zuech 58simo e Federico Simoni 64simo.

Ordine d’arrivo DH maschile Coppa Europa Kvitfjell (Nor):

1 NEUMAYER Christopher AUT 1:34.69

2 KRYENBUEHL Urs SUI 1:34.97 +0.28

3 KRENN Christoph AUT 1:35.02 +0.33

4 MONSEN Felix SWE 1:35.03 +0.34

5 RAFFORT Nicolas FRA 1:35.14 +0.45

6 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:35.15 +0.46

7 HEEL Werner ITA 1:35.35 +0.66

8 SAUGESTAD Stian NOR 1:35.36 +0.67

9 HEMETSBERGER Daniel AUT 1:35.41 +0.72

10 BERTHOLD Frederic AUT 1:35.43 +0.74

11 MAPLE Wiley USA 1:35.44 +0.75

12 MANI Nils SUI 1:35.49 +0.80

13 STRIEDINGER Otmar AUT 1:35.50 +0.81

14 KUENG Patrick SUI 1:35.62 +0.93

15 WEBER Ralph SUI 1:35.65 +0.96

16 BABINSKY Stefan AUT 1:35.67 +0.98

17 DANKLMAIER Daniel AUT 1:35.71 +1.02

18 KROELL Johannes AUT 1:35.80 +1.11

19 MARSAGLIA Matteo ITA 1:35.92 +1.23

20 FAARUP Christoffer DEN 1:35.97 +1.28

21 BRANDNER Christof GER 1:36.04 +1.35

22 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:36.06 +1.37

23 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA 1:36.14 +1.45

24 SCHMID Manuel GER 1:36.16 +1.47

25 ROMAR Andreas FIN 1:36.38 +1.69

25 OFFENHAUSER Michael AUT 1:36.38 +1.69

25 ROGENTIN Stefan SUI 1:36.38 +1.69

28 CASSE Mattia ITA 1:36.48 +1.79

29 PICCARD Roy FRA 1:36.52 +1.83

30 ROESTI Lars SUI 1:36.75 +2.06

31 VAGHI Matteo ITA 1:36.79 +2.10

33 CAZZANIGA Davide ITA 1:36.89 +2.20

41 SCHIEDER Florian ITA 1:37.48 +2.79

45 ZAZZI Pietro ITA 1:37.81 +3.12

52 MOLTENI Nicolo ITA 1:38.22 +3.53

54 PRAST Alexander ITA 1:38.24 +3.55

58 ZUECH Dominik ITA 1:38.59 +3.90

64 SIMONI Federico ITA 1:40.15 +5.46