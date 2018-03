Sci alpino-Coppa Europa: Haugen domina la prima manche del gigante femminile a La Molina, azzurre fuori dalla top ten

Coppa Europa La Molina, dopo la prima manche del gigante femminile Haugen conduce davanti a tutti. Galli 14ª, Cillara 18ª

Kristine Gjelsten Haugen ha terminato davanti a tutti la prima manche del gigante di apertura della due giorni di Coppa Europa a La Molina. Sulle nevi spagnole la norvegese si è piazzata al comando della classifica con il tempo di 1:07.50 e 29 centesimi di vantaggio sulla connazionale Thea Louise Stjernesund. Dopo le gigantiste sui due gradini più alti del podio virtuali il vuoto, infatti la terza in graduatoria, Rahel Kopp, ha accusato più di un secondo di ritardo, mentre Clara Direz e Jasmina Suter hanno completato la top five. La prima delle azzurre è Jole Galli 14a, seguita da Valentina Cillara Rossi 18a e Luisa Maltilde Maria Bertani 19a. Elena Sandulli invece ha terminato 25a a 4”14 dalla testa della classifica. Più lontane Sofia Pizzato 37a, Lara Della Mea 39a e Miriam Kirchler 40a. Infine non hanno terminato la loro prova Vivien Insam e Roberta Melesi. Seconda manche al via alle 11.30.

Ordine di arrivo 1a manche gigante femminile La Molina (Spa):

1 HAUGEN Kristine Gjelsten NOR 1:07.50

2 STJERNESUND Thea Louise NOR 1:07.79 +0.29

3 KOPP Rahel SUI 1:08.55 +1.05

4 DIREZ Clara FRA 1:08.85 +1.35

5 SUTER Jasmina SUI 1:08.92 +1.42

6 ESCANE Doriane FRA 1:08.99 +1.49

7 GRITSCH Franziska AUT 1:09.60 +2.10

8 ORTLIEB Nina AUT 1:09.72 +2.22

9 RESCH Stephanie AUT 1:10.13 +2.63

10 HEIDER Michaela AUT 1:10.36 +2.86

11 GRILLET AUBERT Jade FRA 1:10.50 +3.00

12 FEST Nadine AUT 1:10.62 +3.12

13 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1:10.65 +3.15

14 GALLI Jole ITA 1:10.67 +3.17

15 RAEDLER Ariane AUT 1:10.70 +3.20

16 MONSEN Marte NOR 1:10.80 +3.30

17 JENAL Stephanie SUI 1:10.89 +3.39

18 CILLARA ROSSI Valentina ITA 1:10.93 +3.43

19 BERTANI Luisa Matilde Maria ITA 1:11.05 +3.55

20 MASSIOS Marie FRA 1:11.27 +3.77

21 PAU Nuria ESP 1:11.28 +3.78

22 ROUX Tifany FRA 1:11.45 +3.95

23 NORBYE Kaja NOR 1:11.46 +3.96

24 ZELGER Lorina SUI 1:11.60 +4.10

25 SANDULLI Elena ITA 1:11.64 +4.14

26 COULET Lorelie FRA 1:11.80 +4.30

27 AGER Christina AUT 1:11.95 +4.45

28 BLOMQVIST Lisa SWE 1:12.14 +4.64

29 CERUTTI Camille FRA 1:12.16 +4.66

30 BARGALLO Julia ESP 1:12.18 +4.68

37 PIZZATO Sofia ITA 1:12.71 +5.21

39 DELLA MEA Lara ITA 1:12.86 +5.36

40 KIRCHLER Miriam ITA 1:13.13 +5.63

INSAM Vivien ITA DNF

MELESI Roberta ITA DNF