Sci alpino-Coppa Europa: Stjernesund vince il gigante di La Molina, Bertani migliore azzurra

Trionfo di Stjernesund nel gigante femminile di La Molina, la migliore azzurra in Coppa Europa è Bertani 15ª

Thea Louise Stjernesund si è aggiudicata il gigante femminile di apertura della due giorni di Coppa Europa a La Molina. La norvegese si è imposta recuperando una posizione nella seconda manche alla connazionale Kristine Gjelsten Haugen: da uno svantaggio di 29 centesimi ha vinto con un vantaggio di 81 centesimi. Sul gradino più basso del podio la svizzera Rahel Kopp, con Clara Direz e Jasmina Suter che hanno completato la top5. La migliore delle azzurre è Luisa Matilde Maria Bertani 15a a 3”42 dalla vetta della graduatoria. Poi Valentina Cillara Rossi che ha perso due posizioni nella seconda prova e si è classificata 20esima, mentre una posizione più indietro Elena Sandulli 21a. Più staccate Jole Galli 24esima, Lara Della Mea 34a, Miriam Kirchler 35a e Sofia Pizzato 36a. Fuori dai giochi già nella prima manche invece, Vivien Insam e Roberta Malesi. Venerdì 9 marzo si svolgerà l’ultimo gigante femminile spagnolo, con partenze fissate per le 9.30 e le 11.30.

Ordine di arrivo gigante femminile La Molina (Spa):

1 STJERNESUND Thea Louise NOR +0.29 2 +1.14 9 1 ▲ 2:16.96

2 HAUGEN Kristine Gjelsten NOR 1:07.50 1 +2.24 26 1 ▼ 2:17.77 +0.81

3 KOPP Rahel SUI +1.05 3 +1.33 11 ◄ 2:17.91 +0.95

4 DIREZ Clara FRA +1.35 4 +1.52 13 ◄ 2:18.40 +1.44

5 SUTER Jasmina SUI +1.42 5 +1.96 23 ◄ 2:18.91 +1.95

6 RESCH Stephanie AUT +2.63 9 +1.56 16 3 ▲ 2:19.72 +2.76

7 ORTLIEB Nina AUT +2.22 8 +2.22 25 1 ▲ 2:19.97 +3.01

8 ROUX Tifany FRA +3.95 22 +0.57 3 14 ▲ 2:20.05 +3.09

9 CERUTTI Camille FRA +4.66 29 1:08.03 1 20 ▲ 2:20.19 +3.23

10 GRILLET AUBERT Jade FRA +3.00 11 +1.76 20 1 ▲ 2:20.29 +3.33

11 COULET Lorelie FRA +4.30 26 +0.49 2 15 ▲ 2:20.32 +3.36

11 GASIENICA-DANIEL Maryna POL +3.15 13 +1.64 18 2 ▲ 2:20.32 +3.36

11 FEST Nadine AUT +3.12 12 +1.67 19 1 ▲ 2:20.32 +3.36

11 HEIDER Michaela AUT +2.86 10 +1.93 22 1 ▼ 2:20.32 +3.36

15 BERTANI Luisa Matilde Maria ITA +3.55 19 +1.30 10 4 ▲ 2:20.38 +3.42

16 MONSEN Marte NOR +3.30 16 +1.56 16 ◄ 2:20.39 +3.43

17 ZELGER Lorina SUI +4.10 24 +0.78 5 7 ▲ 2:20.41 +3.45

17 NORBYE Kaja NOR +3.96 23 +0.92 7 6 ▲ 2:20.41 +3.45

19 JENAL Stephanie SUI +3.39 17 +1.52 13 2 ▼ 2:20.44 +3.48

20 CILLARA ROSSI Valentina ITA +3.43 18 +1.52 13 2 ▼ 2:20.48 +3.52

21 SANDULLI Elena ITA +4.14 25 +0.90 6 4 ▲ 2:20.57 +3.61

22 RAEDLER Ariane AUT +3.20 15 +1.87 21 7 ▼ 2:20.60 +3.64

23 BARGALLO Julia ESP +4.68 30 +0.66 4 7 ▲ 2:20.87 +3.91

24 GALLI Jole ITA +3.17 14 +2.25 27 10 ▼ 2:20.95 +3.99

25 BLOMQVIST Lisa SWE +4.64 28 +0.99 8 3 ▲ 2:21.16 +4.20

26 PAU Nuria ESP +3.78 21 +2.04 24 5 ▼ 2:21.35 +4.39

27 AGER Christina AUT +4.45 27 +1.43 12 ◄ 2:21.41 +4.45

28 MASSIOS Marie FRA +3.77 20 +2.68 29 8 ▼ 2:21.98 +5.02

29 BROWN Cara GBR +4.91 34 +2.58 28 5 ▲ 2:23.02 +6.06

30 LINGG Charlotte SUI +4.69 31 +3.43 30 1 ▲ 2:23.65 +6.69

34 DELLA MEA Lara ITA +5.36 39 +3.87 33 5 ▲ 2:24.76 +7.80

35 KIRCHLER Miriam ITA +5.63 40 +4.30 36 5 ▲ 2:25.46 +8.50

36 PIZZATO Sofia ITA +5.21 37 +4.83 37 1 ▲ 2:25.57 +8.61

INSAM Vivien ITA DNF

MELESI Roberta ITA DNF