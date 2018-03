Sci alpino, sono cinque le atlete azzurre qualificate per il gigante delle finali di Coppa del Mondo ad Are

Cinque qualificate per il gigante femminile delle finali di Cdm ad Are di domenica 18 marzo

Sono cinque le qualificate per le finali di Coppa del mondo di Are (Sve) nel gigante femminile, in programma domenica 18 marzo alle ore 09.45 e 12.30. Si tratta di Federica Brignone (quinta), Manuela Moelgg (settima), Marta Bassino (dodicesima), Irene Curtoni (Diciottesima) e Sofia Goggia (ventiduesima).

Qualificate per le finali di Are (Sve) in GS femminile:

1 REBENSBURG Viktoria GER 582

2 WORLEY Tessa FRA 490

3 SHIFFRIN Mikaela USA 481

4 MOWINCKEL Ragnhild NOR 371

5 BRIGNONE Federica ITA 274

6 BRUNNER Stephanie AUT 249

7 MOELGG Manuela ITA 248

8 HOLDENER Wendy SUI 203

9 DREV Ana SLO 198

10 HECTOR Sara SWE 161

11 HROVAT Meta SLO 158

12 BASSINO Marta ITA 157

13 VLHOVA Petra SVK 149

14 HAASER Ricarda AUT 146

15 ROBNIK Tina SLO 144

16 MEILLARD Melanie SUI 139

17 HANSDOTTER Frida SWE 136

18 CURTONI Irene ITA 130

19 ALPHAND Estelle SWE 125

20 HAVER-LOESETH Nina NOR 124

21 SCHILD Bernadette AUT 121

22 GOGGIA Sofia ITA 106

23 GUT Lara SUI 104

24 LYSDAHL Kristin NOR 93

25 KAPPAURER Elisabeth AUT 88

SCHEIB Julia AUT campionessa del mondo juniores di specialità