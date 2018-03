Sci alpino, bene gli azzurri nella seconda prova della discesa di Kvitfjell: Innerhofer e Paris al secondo e terzo posto

Coppa del mondo Kvitfjell, Jansrud il più veloce nella seconda prova della discesa libera. Bravi Innerhofer e Paris, gli azzurri chiudono secondo e terzo

Bravi Christof Innerhofer e Dominik Paris. I due azzurri si sono classificati secondo e terzo alle spalle di kjetil Jansrud nella seconda prova della discesa libera di Kvitfjell. Innerhofer ha compiuto un ulteriore passo in avanti rispetto a ieri quando aveva terminato la quarto. Il suo distacco dall’asso norvegese è di soli 19 centesimi, mentre Dominik Paris ha finalmente trovato il feeling con la pista dopo il 32esimo posto di giovedì. Peter Fill è partito con il pettorale numero uno ma non ha terminato la sua performance. In pista anche Werner Hell e Matteo Marasaglia che hanno chiuso rispettivamente 21esimo e 35esimo, mentre Mattia Casse è 49esimo, Florian Schieder 52esimo ed Emanuele Buzzi 58esimo 3’77 centesimi di ritardo dalla testa della classifica. Sabato in programma ci sarà la discesa valida per la Coppa del mondo e infine domenica si chiuderà la quattro giorni norvegese con il superG maschile.

Ordine di arrivo seconda prova discesa libera maschile Kvitfjell (Nor):

1 JANSRUD Kjetil NOR 1:49.70

2 INNERHOFER Christof ITA 1:49.89 +0.19

3 PARIS Dominik ITA 1:50.14 +0.44

4 REICHELT Hannes AUT 1:50.42 +0.72

5 DRESSEN Thomas GER 1:50.49 +0.79

6 CAVIEZEL Mauro SUI 1:50.55 +0.85

7 FEUZ Beat SUI 1:50.58 +0.88

8 CLAREY Johan FRA 1:50.59 +0.89

9 MAYER Matthias AUT 1:50.68 +0.98

10 ROGER Brice FRA 1:50.71 +1.01

11 THOMSEN Benjamin CAN 1:50.93 +1.23

12 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:50.94 +1.24

13 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:51.01 +1.31

14 KROELL Johannes AUT 1:51.07 +1.37

14 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:51.07 +1.37

16 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:51.16 +1.46

16 THEAUX Adrien FRA 1:51.16 +1.46

18 STRIEDINGER Otmar AUT 1:51.37 +1.67

19 SCHULLER Victor FRA 1:51.38 +1.68

20 KRENN Christoph AUT 1:51.39 +1.69

21 MONSEN Felix SWE 1:51.45 +1.75

21 HEEL Werner ITA 1:51.45 +1.75

23 GISIN Marc SUI 1:51.52 +1.82

24 FRANZ Max AUT 1:51.55 +1.85

25 SANDER Andreas GER 1:51.59 +1.89

26 MAPLE Wiley USA 1:51.61 +1.91

27 ALLEGRE Nils FRA 1:51.64 +1.94

28 BRANDNER Christof GER 1:51.69 +1.99

29 WEBER Ralph SUI 1:51.70 +2.00

30 FERSTL Josef GER 1:51.79 +2.09

31 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:51.81 +2.11

32 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:51.86 +2.16

33 BAUMANN Romed AUT 1:52.01 +2.31

34 BARANDUN Gian Luca SUI 1:52.06 +2.36

35 MARSAGLIA Matteo ITA 1:52.07 +2.37

49 CASSE Mattia ITA 1:52.71 +3.01

52 SCHIEDER Florian ITA 1:52.92 +3.22

58 BUZZI Emanuele ITA 1:53.47 +3.77

FILL Peter DNF