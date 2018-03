Scarpa® Demo Tour – Un viaggio a tutto climbing con atleti e musica: le tappe

, da 80 anni nel settore delle calzature sportive per la montagna, dà il via allonelled’Italia a partire da, con l’obiettivo di riunire gli appassionati, farli scalare insieme aglitestando i nuovi modelli e trascorrere insieme una serata di sport e. L’iniziativa coinvolgerà sei palestre partner, da Nord a Sud, da Pietramurata (TN) a Cagliari, passando per Treviso, Milano, Parma e Roma. Le tappe sonoi climber che desiderinole nuove scarpette e confrontarsi personalmente con gliospiti, partecipando a competizioni amatoriali accompagnate dall’intrattenimento musicale e il DJ set di, la prima radio in Italia completamente dedicata alle tematiche inerenti al mondo dell’arrampicata. Gli atleti coinvolti nellosaranno, a disposizione degli appassionati per far provare i modelli Furia S, la nuova Mago, Maestro Eco e Instinct SR, insieme alle già note Chimera e Drago.