Nuovo scandalo sessuale in WWE: Jonathan Coachman accusato di molestie ai danni di una famosa collega

La WWE dovrà prepararsi ad affrontare un altro scandalo davvero spinoso. Dopo quanto accaduto ad Enzo Amore, licenziato dalla federazione dopo le accuse di violenza sessuale denunciate da una ragazza, scoppia il caso Jonathan Coachman. L’ex gm di RAW è stato accusato di violenza sessuale da Adrienne Lawrence, collega durante il periodo di lavoro di ‘The Coach’ presso ESPN. Jonathan Coachman è intervenuto duramente sulla questione, rispedendo ogni accusa al mittente attraverso il suo profilo Twitter:

“ne parlerò una sola volta perché oggi ribollisco dalla rabbia. In 21 anni passati con PROFESSIONALITA’ non sono mai stato più offeso nella mia vita. Nei miei 9 anni (ad ESPN) possono contare sulle dita di una mano le volte che ho interagito con qualcun altro che non sia un co-conduttore. Per dire a qualcuno che diffondere malvage bugie e casi montati senza basi solide NON VA BENE”