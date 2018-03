Sampdoria, importanti novità (non tutte positive) dall’infermeria: il Crotone è alle porte

Sampdoria alle prese con la delicatissima trasferta di Crotone nella quale il tecnico Giampaolo potrebbe ritrovare alcuni tasselli: le novità dall’infermeria però non sono tutte positive

La Sampdoria di mister Giampaolo va a caccia di punti importanti in chiave Europa League. In casa del Crotone però, i doriani non avranno certo vita facile, data l’importante corsa salvezza alla quale sta partecipando la squadra di Zenga. Tornando alla Sampdoria, novità importanti arrivano dall’infermeria, con due ritorni di spessore a disposizione del tecnico doriano. Si tratta di Ramirez e Praet, i calciatori capaci di dare qualità all’11 della Sampdoria. Il primo dovrebbe essere titolare, per quanto concerne il centrocampista belga invece sarà in ballottaggio con Linetty sino all’ultima rifinitura pre-gara. Assente invece Bereszynski, il quale potrebbe tornare tra i convocati ma resterebbe comunque in panchina con Sala in campo dal primo minuto. Sull’altra corsia, quella di sinistra, agirà invece Murru, preferito a Strinic nelle ultime uscite.