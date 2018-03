Salto con gli sci, sono quattro gli azzurri impegnati nel “Raw Air” in Norvegia

Sono quattro gli azzurri che prendono parte alla seconda edizione del “Raw Air”, il mini circuito inserito all’interno della Coppa del mondo che si svolge completamente in Norvegia, sui trampolini di Holmenkollen (dal 9 all’11 marzo), Lillehammer (12-13 marzo), Trondheim (14-15 marzo) e Vikersund (16-18 marzo). Al via saranno presenti Davide Bresadola, Sebastiano Colloredo, Roberto Dellasega e Alex Insam. A Holmenkollen si terrà anche una prova femminile dal trampolino HS134 nella giornata di domenica 11 marzo con le sorelle Lara e Manuela Malsiner, uniche azzurre presenti in quanto il regolamento prevede che partecipino solamente le migliori trenta della classifica di Coppa del mondo.