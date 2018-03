Salone di Ginevra: il SUV Range Rover SV Coupé sarà l’attrazione principale della kermesse elvetica

Land Rover firma il primo SUV coupé full size di lusso al mondo: ecco l’affascinante Limited Edition a due porte della Range Rover

Quasi 50 anni fa Land Rover ha creato con Range Rover il segmento dei SUV di lusso. Oggi Land Rover crea una nuova categoria, con il primo SUV coupé full-size di lusso: la Limited Edition due porte Range Rover SV Coupé. La SV Coupé, creata dalla Divisione Special Vehicle Operation (SVO) di Land Rover, è un’attestazione del design, della realizzazione artigianale e delle capacità Range Rover ed abbina alla seducente carrozzeria ed al lusso degli interni di evoluta generazione le impareggiabili capacità all-terrain, prerogativa delle Range Rover. Ne saranno assemblati a mano, per i clienti di tutto il mondo, non più di 999 esemplari. Gerry McGovern, Chief Design Officer di Land Rover ha dichiarato:

“la Range Rover SV Coupé è la celebrazione del lignaggio Range Rover. Con il suo spettacolare profilo a due porte, questo eccezionale coupé a quattro posti richiama la sua tradizione esclusiva pur essendo totalmente moderno ed attuale. Superbamente progettata e realizzata, la Range Rover SV Coupé è la più raffinata, lussuosa ed esclusiva Range Rover mai prodotta.”

Le proporzioni armoniche e l’aspetto possente della SV Coupé le conferiscono una personalità senza pari. Il caratteristico tetto sospeso, la linea di cintura ininterrotta ed il posteriore rastremato sono stilemi inconfondibili del DNA Range Rover, espressi però in modo assolutamente personale da questo nuovo membro della famiglia Range Rover. La purezza delle linee della SV Coupé è il perfetto complemento delle eleganti portiere a chiusura elettrica con cristalli senza telaio. Con il tetto panoramico la luce fluisce nell’abitacolo accentuando l’atmosfera rilassata, sofisticata e moderna all’interno della vettura. Le tinte di carrozzeria, accuratamente studiate, comprendono il nuovo schema Contour Graphic disponibile in quattro combinazioni bicolori, contrapposte al disegno esclusivo delle prese d’aria laterali e della griglia. Questa è anche la prima Range Rover con l’opzione dei cerchi in lega da 23″. Il lusso e la squisita realizzazione artigianale si estende all’interno, con i sedili anteriori in pelle semi-anilina, che innalzano a nuovi livelli di lusso il già esclusivo abitacolo della Range Rover, con un comfort paragonabile a quello dei jet privati e degli yacht. Il disegno sfumato della loro trapuntatura a losanga è riservato esclusivamente alla SV Coupé. Ogni SV Coupé sarà assemblata a mano, secondo le specifiche indicate dal cliente, dai meticolosi esperti del Centro Tecnico SVO, nel Regno Unito: una novità per una Range Rover. John Edwards, Managing Director della Divisione Jaguar Land Rover Special Operations, ha affermato:

“il lancio della nuova SV Coupé aggiunge un nuovo livello di personalizzazione al portfolio Range Rover, capitalizzando il successo dell’attuale programma SVO di “Range Rover su misura”. Il feedback dei clienti SV che hanno già potuto vedere il veicolo in sessioni riservate è stato straordinariamente positivo.”

Il cliente SV può scegliere fra quattro combinazioni di colori a contrasto fra l’anteriore ed il posteriore dell’abitacolo, o attingere ad una gamma di soluzioni a colore unico. In entrambi i casi sono disponibili tre opzioni di eleganti finiture in legno. Una novità per la Range Rover è la finitura Nautica, che bilancia attentamente la tradizionale capacità artigianale con le nuove tecnologie, fondendo il noce ed il sicomoro. Le tinte opzionali includono la Liquesence, che per la prima volta dona ad una Range Rover una sensazionale finitura in “metallo liquido”. Inoltre, la personalizzazione offerta dal Team SVO offre ai clienti l’opportunità di creare un veicolo davvero unico e rispondente alle più esigenti richieste, offrendo 100 ulteriori tinte di carrozzeria, più la creazione di colori su campione, e tutta una gamma di finiture; in pelle duo-tone anteriori e posteriori con finitura a losanga personalizzata; cuciture a contrasto; ricami sui poggiatesta; incisioni su soglie e maniglie e stemmi in metallo semiprezioso. La SV è anche la più veloce Range Rover full-size mai prodotta, in grado di raggiungere una velocità massima di 266 km/h. Con il V8 a benzina da 5 litri Supercharged che eroga 565 CV, il più potente mai montato su una Range Rover full-size, la SV Coupé accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi. Mark Stanton, Direttore della Divisione Special Vehicle Operations, ha dichiarato:

“come è naturale per una Range Rover, l’integrità ingegneristica della SV Coupé non si limita certo alla carrozzeria. Questo è un veicolo meticolosamente tarato per i clienti SV che amano guidare.”

Le sospensioni sono calibrate in modo particolare per chi ama la guida, rispetto a quelle di serie sulla Range Rover, con un’altezza di marcia abbassata di 8 mm, pur restando sempre confortevoli e composte. Inoltre la SV non manca di alcuna delle leggendarie capacità all-terrain della Range Rover, con una profondità massima di guado di 900 mm – ed una capacità di traino di 3.500 kg. Le vendite della Range Rover SV Coupé inizieranno nel primo trimestre 2018, con prezzi in Italia a partire da Euro 299.000.

CARROZZERIA DAL DESIGN IRRESISTIBILE

Ad eccezione del cofano e della sezione inferiore del portellone, tutti i pannelli della carrozzeria in alluminio sono nuovi, come anche i paraurti. Una nuova griglia in due sezioni presenta una maglia anteriore Bright Chrome sovrapposta ad una posteriore Brunel Metallic, ed una cornice Satin Indus Silver, mentre le scritte Range Rover in Bright Chrome/Black Knurled, sul cofano e sul portellone, sono realizzate a mano nel Jewellery Quarter di Birmingham. Le prese d’aria laterali in metallo Noble Chrome con maglia Brunel Metallic e cornici in metallo Satin Indus Silver sono il perfetto complemento delle portiere con cristalli senza telaio e chiusura elettrica, e maniglie in tinta ornate in Bright Chrome I fari Pixel-laser a 144 LED e quattro diodi laser (a seconda dei mercati) offrono una luminanza cinque volte maggiore dei LED standard con la funzione Laser Supplementary High Beam – che supera i 500 metri, ed è operativa al di sopra di 80 km/h, quando non siano rilevati fari di altre auto.

ECCELSA VERNICIATURA

Sono disponibili otto colori di carrozzeria, satinati o lucidi, quattro dei quali nuovi per la Range Rover: Constellation, Parallax, Liquesence e Obsidian; nonché quattro dalla tavolozza SV Premium: Ethereal, Flux, Valloire, e Desire. L’opzione Liquesence per la prima volta aggiunge alla Range Rover la finitura “metallo liquido”. I clienti della SV Coupé possono inoltre scegliere una delle quattro esclusive opzioni Contour Graphic bitono: Valloire/Flux, Valloire/Ethereal, Parallax/Ethereal, Obsidian/Desire. Gerry McGovern, Chief Design Officer di Land Rover ha dichiarato:

“il nuovo Contour Graphic, una novità esclusiva che sottolinea le proporzioni della Range Rover SV Coupé, è ottenuto con una tinta a contrasto applicata alle fiancate del veicolo. Partendo dalla presa d’aria laterale il Contour Graphic fluisce intorno al posteriore dell’auto fino alla presa d’aria opposta, offrendo così ai clienti un’ulteriore opportunità di personalizzazione.

I sedici colori opzionali della tavolozza Premium SV comprendono tutta una gamma di finiture: tristrato, trasparente colorato, perlescente, ChromaFlair e satin matte. Altri colori ancora sono inclusi nel servizio di personalizzazione offerto dalla divisione SVO esclusivamente durante il processo di acquisto di una Range Rover SV Coupé, o previo appuntamento presso il Centro Tecnico SVO nel Warwickshire.

INTERNI SONTUOSI

Stupendo da vedere, seducente al tatto, l’abitacolo della SV Coupé è uno spazio evoluto e luminoso, dove impera la cura del dettaglio. Le quattro combinazioni duo-tone di colore, che mettono in contrasto il chiaro con lo scuro, l’anteriore col posteriore, comprendono le soluzioni: Orchid/Eclipse, Orchid/Vintage Tan, Brogue/Ebony e Cirrus/Lunar; ne sono inoltre disponibili altre quattro in colore unico: Ebony, Lunar, Eclipse e Vintage Tan. I sedili riscaldabili/rinfrescabili, con 20 regolazioni elettriche per la prima fila e 10 regolazioni elettriche per la seconda, sono rivestiti in pelle semianilina selezionata da un’unica conceria fondata nel 1905 e caratterizzati da una sfumata trapuntatura a losanga. Come tutta la più recente gamma Range Rover, la SV Coupé presenta imbottiture più spesse e larghe e intercalari speciali per un comfort di classe mondiale. L’impiallacciatura Nautica – una novità per la Range Rover che, fondendo insieme noce e sicomoro abbina la tradizionale abilità artigianale con i nuovi processi brevettati di formatura, è una delle tre eleganti finiture opzionali in legno previste per la corona del volante, i pannelli delle portiere, la console centrale, il cruscotto ed il pianale bagagliaio: Nautica, Natural Black Ash e Santos Palisander. Il sistema di infotainment InControl Touch Pro Duo comprende un display da 10″, un pannello di controllo da 10″ e un Interactive Driver Display da 12″; l’Head Up Display da 10″ a colori fornisce le istruzioni di navigazione inclusa l’onomastica stradale, la pendenza, la posizione delle ruote, il cruise control, il regime di giri e il rapporto della trasmissione. L’impianto audio Meridian 3D Signature da 1700W e 23 altoparlanti con subwoofer bicanale ottimizza il suono grazie alla tecnologia Trifield 3D.

POTENZA E PRESTAZIONI

La SV Coupé monta il più potente motore della Range Rover, il V8 da 5 litri Supercharged a benzina, che eroga 565 CV, e 700 Nm di coppia, abbinato ad una trasmissione automatica ZF ad 8 rapporti con selettore rotativo e paddle al volante. Questo propulsore è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi e consente una velocità massima di 266 km/h. La trasmissione integrale permanente con scatola di rinvio a due gamme di velocità e Active Locking Rear Differential assicura l’avanzamento sicuro su qualsiasi terreno, grazie anche al Terrain Response 2 con i programmi Dynamic, Eco, Comfort, Erba Ghiaia Neve, Fango e Solchi, Sabbia e Roccia.

DINAMICA GRATIFICANTE

L’altezza di marcia della SV Coupé è abbassata di 8 mm rispetto alla Range Rover standard, per enfatizzare le performance dinamiche e l’estetica del nuovo modello, e si abbassa automaticamente di 15 mm ad una velocità di crociera pari o superiore ai 105 km/h, ottimizzando consumi e stabilità. Le 5 regolazioni in altezza delle sospensioni pneumatiche comprendono: Accesso (max 50 mm al di sotto della normale altezza di marcia), Altezza di marcia Off-Road 1 (max 40 mm al di sopra della normale altezza di marcia, fino ad 80 km/h), Altezza di marcia Off-Road 2 (max 75 mm al di sopra della normale altezza di marcia, fino a 50 km/h) – con aumento automatico dell’altezza di 30-40 mm in caso di rilevamento di ostacoli, ed un ultimo ulteriore incremento di 30-40 mm selezionabile manualmente. Le quattro opzioni di cerchi in lega da 21″ a 23″ comprendono due nuovi modelli forgiati – il 23″ silver lucido bitono a sei razze doppie con pneumatici all-terrain da 275/40 R23, e il 22″ Dark Grey lucido a cinque razze doppie, entrambi una novità per la Range Rover.

EXTRA CARE

Esclusivo per la SV Coupé è il Care Package di 5 anni, disponibile di serie o come extra nella maggior parte dei mercati.* (disponibile in Italia). L’estensione della garanzia esistente è accompagnata da un piano quinquennale di assistenza e manutenzione che comprende i classici interventi programmati più la sostituzione di tergicristalli, pastiglie e dischi dei freni.