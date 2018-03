Salone di Ginevra: svelata in anteprima mondiale la Subaru VIZIV Tourer Concept

Svelata in anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Ginevra 2018 la Subaru VIZIV Tourer Concept, l’auto dall’incredibile tecnologia

Oggi, durante l’ottantottesima edizione del Salone internazionale dell’automobile 2018, Subaru Corporation ha svelato la Subaru VIZIV Tourer Concept. Il nome VIZIV, che ricordiamo essere la versione contratta di Vision for Innovation, annuncia la volontà della Casa delle Pleiadi di sviluppare auto sempre più innovative soprattutto in fatto di sicurezza. Sin dalla prima versione, la Subaru Tourner Concept del 2013, Subaru ha voluto mostrare la sua visione sul futuro dello sviluppo di automobili. Con l’appellativo Tourer Viziv diventa una tourer car che combina l’Enjoyment & Peace of Mind, alla base della filosofia di guida Subaru, con la sicurezza, la versatilità e le prestazioni che Symmetrical AWD e Motore Boxer Subaru da sempre garantiscono. In attesa di un ulteriore sviluppo e di una maggiore diffusione delle tecnologie sulla sicurezza, a bordo della Viziv Tourer Concept sono stati implementati sia il sistema di assistenza alla guida EyeSight di nuova generazione che altri dispositivi all’avanguardia. Lo scopo ultimo è quello di ridurre i rischi per il guidatore, soprattutto sulle lunghe percorrenze, e di godersi il viaggio. Subaru ha intenzione di impegnarsi in tal senso sviluppando veicoli che siano in grado di offrire piacere di guida e una forte sensazione di sicurezza, a livello sia di design che di contenuti tecnici.

Nello sviluppo estetico della Viziv Tourer Concept Subaru è rimasta fedele alla filosofia costruttiva degli altri modelli, seguendo i principi di design Dynamic x Solid e reinterpretandoli in chiave Tourer. La solida carrozzeria dalla forma slanciata, la calandra esagonale e i quattro parafanghi molto bombati esprimono piacere di guida e permettono di provare una grande sensazione di sicurezza. Con il suo spazioso bagagliaio Viziv Tourer dimostra tutta la sua funzionalità. Queste caratteristiche riversate su una tourer car offrono piacere di guida, sicurezza e comfort per tutti, conducente e paseggeri. Subaru ha integrato le alte prestazioni del Motore Boxer e della trazione integrale AWD con nuove tecnologie di assistenza alla guida, molte delle quali verranno lanciate nel 2020. Lo scopo principale è svilupare una tourer car sportiva che porti piacere alla guida e quella sensazione di sicurezza che ci si aspetta da tutte le vetture della casa nipponica. Grazie a ulteriori migliorie al sistema di assistenza alla guida EyeSight, alla tecnologia radar e ai sistemi di navigazione GPS ad alta precisione, Subaru continua a mirare a un livello di sicurezza finora mai raggiunto, con l’obiettivo di evitare del tutto gli incidenti. In una ricerca di mercato Paneuropea del 2016 gli intervistati hanno dichiarato una diminuizione degli incidenti stradali del 25% grazie a EyeSight: è il primo passo verso il raggiungimento dell’obiettivo che Subaru si è prefissata.