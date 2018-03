Salone di Ginevra: Seat mostra tutte le sue bellezze alla kermesse elvetica [FOTO]

Al Salone di Ginevra la Seat mostra tutte le sue auto più caratteristiche: il SUV Cupra Ateca e la CUPRA e-Racer

Due mondi separati, SEAT e CUPRA, si esibiscono fianco a fianco per affascinare i visitatori sui rispettivi stand. Il marchio CUPRA, in particolare, fa il proprio debutto davanti al grande pubblico in questa nuova edizione del Salone di Ginevra. Creato allo scopo di conquistare un nuovo gruppo di appassionati di motori alla ricerca di una reinterpretazione dell’essenza sportiva che sia in grado di combinare unicità, raffinatezza e prestazioni, il nuovo marchio CUPRA mira ad attrarre nuovi clienti che, pur non ambendo a un’auto appartenente a un segmento di lusso, vogliono sentirsi speciali. Oltre al nuovo marchio e all’esclusivo SUV CUPRA Ateca, che inaugura i modelli della nuova azienda, il Salone di Ginevra è stato anche il momento prescelto per l’anteprima mondiale della CUPRA e-Racer.

Accanto alla CUPRA e-Racer, ha fatto il suo debutto a un Salone dell’Automobile un altro modello sostenibile della SEAT: la Ibiza 1.0 TGI 90 CV FR, che riafferma l’impegno del marchio nei confronti del metano (CNG) come combustibile alternativo, pulito ed efficiente. SEAT vanta un’offerta di vetture a metano tra le più complete sul mercato, spaziando dalle citycar alle compatte e, tra pochi mesi, coprendo anche il segmento dei SUV con il lancio imminente della Arona TGI. La SEAT Arona, recentemente lanciata, introdurrà la motorizzazione a metano nella propria gamma, diventando così il primo SUV al mondo equipaggiato con un motore CNG e rendendo SEAT il marchio con la più ampia gamma di auto a metano all’interno del Gruppo Volkswagen. Le auto a metano costituiscono alternative meno inquinanti, in quanto emettono l’85% in meno di ossido di azoto rispetto ai motori diesel e il 25% in meno di CO2 rispetto ai motori a benzina, oltre a eliminare quasi tutto il particolato sospeso. A Ginevra, SEAT è presente inoltre con le ultime novità relative a digitalizzazione e connettività dell’auto. La più rilevante è senza dubbio l’integrazione di Shazam, noto servizio di riconoscimento musicale che, a partire da aprile, sarà operativo sui modelli SEAT tramite la SEAT DriveApp per AndroidAuto. Grazie a questo accordo, svelato poche settimane fa durante il Mobile World Congress 2018 di Barcellona, SEAT si converte nella prima Casa automobilistica al mondo a integrare questa app in auto, facendo così un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo di offrire ai Clienti un’esperienza sempre più all’insegna di connettività e sicurezza.