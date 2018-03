Salone di Ginevra: Mercedes presenta in anteprima mondiale la rivoluzionaria Classe X

Al Salone dell’Auto di Ginevra Mercedes presenta in anteprima mondiale la Classe X, con un potente motore a sei cilindri e trazione integrale

Le performance della Classe X entusiasmano sui tratti off-road non meno che su strada. Carreggiata larga, passo lungo e sofisticato assetto comfort con asse anteriore a doppi bracci trasversali, asse posteriore a bracci multipli con elemento rigido e molle elicoidali su entrambi gli assi assicurano valore aggiunto in termini di piacere di guida e dinamica di marcia on-road – mai a discapito delle qualità fuoristrada. Il motore diesel sei cilindri da 3 litri, con iniezione diretta common rail e 258 CV di potenza, convince per la sua elevata forza di trazione. La coppia massima di 550 Nm viene sviluppata in un ampio intervallo di regime compreso tra 1.400 a 3.200 giri/min. Conseguentemente è disponibile una coppia elevata già ai bassi regimi. Che si prediliga uno stile di guida sportivo, elevato comfort di viaggio sulle lunghe percorrenze o le qualità necessarie per la marcia fuoristrada in condizioni gravose, il motore V6 garantisce sempre una propulsione poderosa ed efficiente.

Tra i suoi highlight sicuramente, tra gli altri, struttura leggera, turbocompressore a gas di scarico ad uno stadio con turbina a geometria variabile, per un comportamento del motore particolarmente agile, nonché l’innovativo rivestimento NANOSLIDE delle pareti interne dei cilindri, impiegato anche nella Formula 1. Il cambio automatico 7G-TRONIC PLUS, dotazione di serie, esegue i cambi marcia senza interruzione della forza di trazione, con conseguente miglioramento del comportamento del veicolo sulle pendenze, fuoristrada e in caso di traino di un rimorchio. Ulteriori vantaggi del 7G-TRONIC PLUS sono rapidità di innesto e basso livello di regime. Ciò si ripercuote positivamente soprattutto su efficienza e comfort acustico. I comandi al volante consentono al guidatore di inserire le marce anche manualmente.

Con DYNAMIC SELECT è possibile scegliere la caratteristica del comportamento di marcia in funzione delle proprie preferenze

Prima d’ora un interruttore per la selezione del programma di marcia è stato offerto solo raramente nel segmento pick-up, oggi è invece parte integrante della X 350 d 4MATIC già come dotazione di serie. Il sistema DYNAMIC SELECT regala piacere di guida personalizzato mediante la selezione di uno dei cinque programmi di marcia disponibili: il range spazia dalla guida all’insegna del relax e del comfort, fino allo stile di guida più sportivo e dinamico. Le variazioni interessano caratteristica del motore, punti di innesto del cambio automatico e funzione ECO start/stop:

Comfort (C): il programma si attiva automaticamente all'avviamento del motore. Offre una messa a punto della curva caratteristica dell'acceleratore equilibrata e orientata al massimo comfort e cambi marcia anticipati.

ECO (E): il 7G-TRONIC PLUS inserisce i rapporti a regimi del motore particolarmente bassi.

Sport (S): il motore risponde più velocemente alle richieste d'accelerazione. Per gli innesti il cambio automatico sfrutta l'intera gamma di regime complessiva del motore, eseguendo i cambi marcia a numeri di giri più elevati.

Manual (M): il cambio automatico può essere utilizzato in modalità manuale tramite i comandi al volante. I tempi d'innesto in questo caso sono molto più brevi rispetto ai programmi Comfort ed ECO.