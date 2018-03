Salone di Ginevra: il marchio Jeep conquista il prestigioso Creativity Award

Lo stand Jeep del Salone di Ginevra si aggiudica il premio “miglior spazio espositivo” della kermesse elvetica

Il marchio Jeep vince il titolo di “miglior spazio espositivo” del Salone di Ginevra 2018, palcoscenico tra i più famosi al mondo dove il brand ha presentato, con un reveal spettacolare, due anteprime per la regione EMEA: la nuova Jeep Wrangler, la quarta generazione dell’icona americana, e la nuova Cherokee 2019, l’evoluzione del SUV che ha fatto la storia della categoria. Fino a domenica prossima il pubblico potrà ammirare lo stand Jeep che, rispetto alla scorse edizioni, si presenta in una veste completamente nuova e con una superficie raddoppiata. Proprio la sua imponente scenografia ha conquistato la giuria del Club Pubblicità e Comunicazione di Ginevra (CPG) che, dal 2004, assegna ogni anno il prestigioso “Creativity Award” dopo due giorni di visite dei padiglioni del salone e un’attenta valutazione secondo diversi parametri di giudizio.