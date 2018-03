Salone di Ginevra: svelata la Jaguar XJ “Greatest Hits” di Nicko McBrain degli Iron Maiden

Al Salone di Ginevra presentata la Jaguar XJ “Greatest Hits”, la ‘classic’ personalizzata e adattata al batterista degli Iron Maiden, Nicko McBrain

Oggi, al Motor Show di Ginevra, Jaguar Classic è orgogliosa di presentare la Jaguar XJ “Greatest Hits” personalizzata per il batterista degli Iron Maiden, Nicko McBrain, con cui iniziano anche le celebrazioni per i festeggiamenti del 50° anniversario della XJ. Questa speciale commessa nasce dalla collaborazione tra Nicko, gli ingegneri e i maestri artigiani del Jaguar Land Rover Classic Works di Coventry e Wayne Burgess, Jaguar Design Studio Director. Per completare il progetto sono state necessarie più di 3.500 ore di lavoro, con oltre 4.000 componenti ridisegnate, rifinite e riposizionate. Diversamente da qualsiasi altra XJ antecedente al 1984, questa vettura dispone di sostanziali modifiche agli esterni, agli interni, alla trasmissione e alle sospensioni, in modo da soddisfare tutte le richieste e i desideri di Nicko.

Tim Hannig, Jaguar Land Rover Classic Director, ha dichiarato:

“dare vita alla XJ “Greatest Hits”, così come all’intero processo per la realizzazione del sogno automobilistico di qualcuno, è qualcosa di straordinariamente gratificante per il team di Jaguar Classic. Lavorare con Nicko è stato un vero piacere e siamo ansiosi di vedere le reazioni a questo progetto.”

Nicko McBrain, batterista degli Iron Maiden, ha dichiarato:

“questa è la mia terza XJ che ho chiamato affettuosamente “Johnny 3”. Quello con Jaguar Classic è stato un lavoro svolto con pura passione. Sono davvero entusiasta del risultato finale e soprattutto di poterla mostrare al Motor Show di Ginevra. Questa vettura è realmente una versione Greatest Hits e per me esprime tutta l’essenza della XJ. Un grande merito per la sua riuscita va al team Jaguar Classic. Siamo riusciti a terminare appena in tempo per l’inizio dei festeggiamenti del 50° anniversario della XJ, che rimane la mia favorita tra tutte le Jaguar.”

Principali modifiche:

Paraurti anteriori e posteriori esclusivi, integrati senza soluzione di continuità nei parafanghi modificati, con speciali cromature e inserti laterali US a filo

Passaruota anteriori e posteriori svasati e riprofilati che ospitano speciali cerchi da 18 pollici con penumatici Pirelli P Zero 235/45 R18

Esclusivi sottoporta e aperture delle portiere posteriori modificate

Sospensioni anteriori e posteriori aggiornate con ammortizzatori regolabili al posteriore

Esclusive rifiniture con vernice Mauve

Sostituzione delle maniglie delle portiere e dei cupolini degli specchietti con quelli della XJ Serie 2

Nuovi fari a LED con luci diurne “Halo”

Doppia bocchetta per il carburante

Nuove guarnizioni delle portiere per ridurre la rumorosità e una maggiore insonorizzazione

Touchscreen integrato con navigatore satellitare, telefono, telecamera posteriore e sistema d’infotainment

Sedili modificati con speciali schiume per un maggior comfort

Nuovo sistema audio con presa USB e comandi in alluminio ispirati all’amplificatore della chitarra elettrica

Pulsante Starter sul cruscotto

Sistema di climatizzazione aggiornato

Chiusura centralizzata con comando remoto

All’interno, lo stile di Jaguar Classic si unisce alla comodità dei nostri giorni. I sedili sono rivestiti a mano con pelle Pimento Red, piping nero e poggiatesta goffrati. Anche i tappetini neri sono stati realizzati a mano e, insieme ai rivestimenti in Alcantara, completano la gamma delle finiture. La plancia presenta impiallacciature Sycamore in Dark Grey, il materiale preferito per i rullanti di Nicko. Ulteriori richiami alla professione del proprietario comprendono i comandi rotativi in alluminio sul cruscotto, ispirati ai controller dell’amplificatore della chitarra elettrica creati da un grande amico di Nicko, Jim Marshall, mentre i pedali con finiture cromate e nere sono ispirati alla batteria. Il volante sportivo a tre razze contiene la mascotte di Nicko, “Eddie Growler”, vista per la prima volta sulla versione speciale della sua Jaguar XKR-S 2013. Una luce soffusa illumina il cruscotto rivisitato, in cui è stato posizionato un innovativo touchscreen Alpine con il quale è possibile gestire l’impianto audio da 1100 W, che è stato abbinato agli speaker preferiti di Nicko, quelli della Jaguar XF MY 2012. Oltre a tutta una serie di componentistica ricondizionata proveniente dall’originale XJ6 di McBrain, il motore 4,2 litri sei cilindri in linea è dotato di tre carburatori SU da 2 pollici di una E-TYPE, mentre il nuovo sistema di scarico prevede quattro terminali finemente lavorati. Alcuni componenti della prima XJ6 di Nicko, rimasta per molti anni in un terreno della casa del bassista degli Iron Maiden, Steve Harris, sono presenti praticamente ovunque. Tra questi l’iconico giaguaro del cofano, che convinse Nicko a comprare la vettura, e la chiave originale del 1984.