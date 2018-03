Salone di Ginevra: Hyundai celebra le premiere mondiali alla kermesse elvetica [FOTO]

Hyundai celebra le premiere mondiali della quarta generazione di Santa Fe, di Kona Electric e del concept ‘Le Fil Rouge’ al Salone di Ginevra

Anteprima europea per la nuova NEXO, il primo SUV a idrogeno con architettura dedicate e Future Utility Vehicle di Hyundai: i nuovi modelli insieme alle tecnologie per l’auto connessa e al concept ‘Le Fil Rouge’, rendono lo stand Hyundai una tappa fondamentale sia per i designer che per gli appassionati di auto. In aggiunta alle novità di prodotto, il brand presenta l’lntelligent Personal Cockpit, che mette in mostra la connessione tra Intelligenza Artiliciale, Internet 0f Things (IoT) e rilevamento del livello di stress del guidatore.

Tre in uno: mix di successo tra mobilità green e SUV

Nuova Hyundai Kona Electric è il primo SUV compatto completamente elettrico sul mercato: pratico nell’utilizzo quotidiano e in grado di soddisfare le necessità ed esprimere il carattere del cliente, offre 204 CV di potenza, un’autonoma dl 482 km a un’abitabilità tra la migliori del segmento. Simbolo dello spirito di innovazione e sostenibilità dei brand, NEXO (9 il primo SUV fuel cell con architettura dedicate. Con il modello, Hyundai guida Io sviluppo della tecnologia con celle a combustibile a idrogeno – unendo la mobilità a zero emissioni ai più: recenti sistemi di guida autonoma e assistita. Il Future Utility Vehicle NEXO presenta il powertrain fuel cell più: avanzato, con un’autonomia fine a 800 km (NEDC), Ia migliore della categoria, abbinata alla praticità tipica dei SUV. Il veicolo mostra il futuro dello mobilità e consente ai clienti di sperimentarla grazie anche a funzionalità innovative come ii Remote Parking e il Blind Spot View Monitor.

Nuova Santa Fe — caratterizzata da linee moderne ed eleganti a cui si aggiungono elementi accattivanti, come i gruppi ottici su due Livelli e Pimponente ‘Cascading Grille”, Family Identity dei brand -— rende le tecnologie di guida assistita della famiglia Hyundai Smartsonse accessibili a tutti. I piani per la quarta generazione di Santa Fe prevedono inoltre l’introduzione sul modello di nuovi propulsori ibridi e ibridi plug-in.

Al Salone di Ginevra 2018, Hyundai mostra quindi molteplici soluzioni di mobilità che puntano a migliorare la vita delle persona. Con Kona Electric, Nuova Santa Fe, il concept ‘Le Fil Rouge’, NEXO e Intelligent Personal Cockpit, il brand risponde infatti alle differenti esigenze dei consumatori offrendo una proposta concreta sulla mobilità dei futuro. Durante i giorni di apertura al pubblico (8-18 marzo 2018), sarà inoltre possibile scoprire da vicino la famiglia i30 — inclusa la i30 N. prima Hyundai ad alte prestazioni nata sotto il brand N- e la gamma IONIQ. prima auto di serie al mondo che propone su un’unica carrozzeria la scelta fra tre differenti motorizzazioni a zero 0 basse emissioni (ibrida, full electric o ibrida plug-in). Grazia al nuovi ingressi nella gamma di auto green. Hyundai e in grado di offrire la più ampia scelta di motorizzazioni attualmente disponibili sul mercato.