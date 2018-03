Salone di Ginevra: Honda presenterà tantissime novità alla kermesse elvetica [FOTO]

Honda sarà presente al Salone di Ginevra, in programma dall’8 al 18 marzo, con molte novità succulenti

Dal SUV più venduto al mondo al futuristico Concept Sports EV, Honda esibirà i veicoli ed i concept della Casa più recenti ed entusiasmanti al Salone di Ginevra 2018, dall’8 al 18 marzo.

Nuovo CR-V

La nuova generazione di Honda CR-V sarà presentata in anteprima europea a Ginevra. Disponibile per la prima volta in Europa anche con l’opzione di un propulsore ibrido, il nuovo SUV innalza gli standard in termini di qualità, allestimenti interni e sofisticatezza.

Un trio di Concept elettrici Honda

Il Concept Urban EV torna in Europa dopo l’anteprima mondiale al Salone di Francoforte a settembre 2017. Il Concept esprime l’intenzione di Honda di entrare nel mercato euroepo dei veicoli elettrici, con l’introduzione di una versione di serie in programma per l’anno prossimo. Appena rientrata dall’anteprima al Salone di Tokyo a ottobre 2017, Honda esibirà anche il Concept Sports EV. Con un design accattivante ed il centro di gravità basso, lascia intravedere il look dell’auto elettrica sportiva del futuro. L’ultimo componente del trio elettrico a Ginevra è NeuV. Presentato in anteprima al CES (Consumer Electronics Show, Fiera dell’elettronica di consumo) nel 2017, NeuV è un avanzato Concept elettrico dotato di funzioni autonome ed intelligenza artificiale.

La celebrazione dei Motorsport di Honda

Al fianco delle nuove auto elettriche, Honda esibirà un’importante gamma di modelli da corsa a due e quattro ruote. Civic Type R TCR – modello di punta – sarà mostrato in anteprima ad un salone alla vigilia della stagione inaugurale del WTCR. Il TCR sarà esibito al fianco di molti esemplari di auto da corsa, tra cui la NSX GT3. Per le due ruote, il modello Honda vincitore del MotoGP sfilerà al fianco delle sfidanti del World Superbike e Rally Dakar.

Debutto al Salone per Jazz X-Road

Le novità di Honda si concluderanno con il debutto di Jazz X-Road. Progettata come soluzione più possente della gamma al fianco della versione Dynamic da 1.5 litri appena introdotta, l’auto vanta marcate sagomature di colore nero intorno ai passaruota e alle minigonne laterali, oltre a protezioni anteriori e posteriori ad effetto argentato. Gli esterni sono rifiniti da cerchi in lega da 16”. La potenza è erogata da un motore da 1.3 litri e 103 CV di potenza abbinato a un cambio manuale o automatico CVT.