Salone di Ginevra: Toyota porta le sue ‘creature’ alla kermesse elvetica [FOTO]

Al Salone di Ginevra, Toyota mostrerà la tecnologia più evoluta e le sue nuove vetture

Viene presentata ufficialmente in anteprima mondiale, la nuova Auris che cattura l’attenzione del pubblico con il suo designesterno completamente rinnovato e reso più dinamico, ed un nuovo propulsore Full Hybrid Electric da 2,0 litri che dà il via alla strategia Dual Hybrid di Toyota. Dopo 20 anni di leadership nel settore dell’ibrido elettrico e con 12 milioni di unità vendute a livello globale (inclusi 1,5 milioni in Europa), Toyota continua a impegnarsi per migliorare la tecnologia Full Hybrid e soddisfare le esigenze dei suoi clienti. Per questo motivo ha deciso di puntare su una doppia scelta Full Hybrid per alcuni modelli chiave: la prima motorizzazione sarà destinata a offrire i tradizionali benefici della tecnologia ibrida, mantenendo l’efficienza e l’economia dei consumi dell’offerta attuale; la seconda motorizzazione sarà invece progettata per garantire maggiore potenza e dinamismo.

Nel 2010, la prima generazione di Auris è diventata il primo modello europeo di Toyota a beneficiare di una variante Full Hybrid; oggi è il primo modello a presentare la scelta tra due motorizzazioni ibride elettriche. Costruita sulla piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA), in Italia la nuova Auris sarà offerta esclusivamente con motore termico 1.8 da 122 cavalli oppure 2.0 da 180 cavalli. L’unità 1.8 garantisce una marcia silenziosa, un funzionamento intuitivo e una grande risposta, coniugati con costi di gestione contenuti e senza la necessità di ricarica plug-in, per il massimo in termini di consumi ed emissioni e fino al 50% di guida in modalità elettrica. Oltre a questi benefici, l’unità 2.0 gode di ulteriori vantaggi: un comfort di marcia superiore, grande maneggevolezza e un piacere di guida senza precedenti.

La Toyota New Global Architecture (TNGA) è la piattaforma su cui verranno sviluppati tutti i futuri prodotti Toyota: una vera e propria rivoluzione che cambierà il modo di progettare, sviluppare e fabbricare le vetture Toyota del futuro, e una parte integrante della mission Toyota di realizzare vetture sempre migliori e sicure. La TNGA introduce delle nuove linee guida che semplificheranno la produzione dei veicoli grazie alla standardizzazione di alcune delle componenti chiave. La piattaforma TNGA della nuova Auris assicura un’esperienza di guida migliorata grazie al baricentro ribassato di 20 mm, alla sospensione posteriore multi-link e a una scocca più resistente dovuta all’adozione di acciaio ad elevata rigidità nelle aree chiave della vettura. Tali affinamenti contribuiscono a migliorare la maneggevolezza e la stabilità senza compromettere il comfort di guida. La nuova Auris è progettata per soddisfare gli standard di tutti i più severi programmi di crash test e per garantire il massimo in termini di sicurezza grazie alle funzionalità del pacchetto Toyota Safety Sense.