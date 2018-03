Salone di Ginevra: la McLaren presenterà il suo primo lussuoso orologio [GALLERY]

Al Salone di Ginevra presentato il lussuoso orologio RM 11-03 McLaren, il primo cronografo della casa automobilistica inglese

McLaren Automotive e Richard Mille hanno svelato il loro primo orologio frutto di questa collaborazione d’eccellenza. Con il nome modello, RM 11-03 McLaren Automatic Flyback Cronograph è stato svelato all’88° Salone Internazionale dell’Automobile, dal CEO di McLaren automotive, Mike Flewitt e da Richard Mille CEO di Richard Mille. Limitato a soli 500 pezzi nel mondo e con un prezzo di 180.000CHF più tasse, l’orologio sarà disponibile principalmente per il clienti della McLaren Ultimate Series. L’ RM11-03 McLaren è stato creato da un stretta collaborazione tra il design Director di Mclaren Rob Melville e l’ingegnere di Richar Mille Fabrice Namura, la fase di sviluppo del progetto inizia lo scorso anno, da quando McLaren Automotive e Richard Mille hanno stretto un rapporto di partnership ove spicca il comune interesse nel proporre un nuovo design, ma anche l’impiego di nuovi materiali e l’artigianato nella sua forma moderna di interpretazione. Questi elementi e gli spunti che vengono dal design della gamma di vetture sportive di lusso e supercar McLaren si riflettono in questo manufatto di grande qualità.

La cassa dell’ RM 11-03 McLaren è fatta di Carbonio TPT® intrecciato con Orange Quartz TPT®, dando cosi una cassa estremamente resistente e leggera e allo stesso tempo rende omaggio al colore che è sinonimo di Mclaren. Il Carbon TPT® migliora le prestazioni meccaniche dell’ RM 11-03 e garantisce un ottima resistenza anche in condizioni estreme. I “pushers” in titanio saldati alla cassa in Carbon TPT ricordano il design distintivo dei fari della McLaren 720S. Inserti in titanio, sono simili nella forma alla presa d’aria dell’iconica McLaren F1 ed il logo McLaren adorna la lunetta. La complessa corona in titanio, grade 5 ha la forma di un cerchio in lega leggera della McLaren e lo “speedmark” logo di McLaren è inserito nel cinturino in gomma specificatamente sviluppato per questo orologio. L’ RM 11-03 McLaren è dotato del meccanismo automatico RMAC3, lanciato per la prima volta nel 2016 con un cronografo flyback, con 55 ore di riserva di carica. L’istantaneo riposizionamento del conta secondi rende possibile il veloce azzeramento della funzione del cronometro.