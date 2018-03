Salone di Ginevra, la BMW sorprende ancora: i8roadster, nuovo X4, M3 e tante altre novità [FOTO]

Salone di Ginevra, la BMW presenta diverse novità sui suoi “gioielli” a partire dalla i8roadster e dalla serie Active Tourer: tutti i dettagli

Salone di Ginevra, tutte le proposte della BMW. Anteprima mondiale per il nuovo BMW x4: design espressivo, ora ancora più unico, interni sportivi; sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia e le ultime funzioni di BMW Connected Drive; dinamica della guida notevolmente migliorata grazie a equipaggiamenti che includono sospensioni M Sport, sterzo sportivo e freni M Sport; due modelli BMW M Performance con motori a sei cilindri in linea e differenziale M Sport nella line-up. La BMW mostrerà in anteprima per la nuova BMW x2: l’eleganza sportiva combinata con il carattere familiare dei modelli BMW X; motori efficienti si combinano con cambio manuale a sei marce, cambio Steptronic a doppia frizione a sette rapporti o trasmissione Steptronic a otto velocità; assetto sportivo sospensioni; servizi BMW ConnectedDrive, ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida e BMW Head-Up Display con proiezione sul parabrezza.

Prima europea per il nuovo BMW M3 CS: variante a tiratura limitata della berlina ad alte prestazioni; La BMW M GmbH si basa sulla sua tradizione trentennale di seducenti modelli in edizione speciale basati sulla BMW M3; motore a sei cilindri in linea con tecnologia BMW M TwinPower Turbo e 338 kW / 460 CV, pacchetto M Driver, sospensione Adaptive M e pneumatici a tazza montati di serie. La casa tedesca presenterà inoltre in anteprima per l’Europa la nuova serie BMW Active Tourer e la nuova BMW Serie 2 Gran Tourer: modelli compatti aggiornati nel segmento Sports Activity Tourer; design modificato, tecnologia powertrain ulteriormente sviluppata, tecnologia di connettività innovativa di BMW ConnectedDrive; il concetto di veicolo di successo combina funzionalità spaziale e comfort con la familiare sportività del marchio; BMW Serie 2 Gran Tourer può anche essere definito come un sette posti, BMW 2 serie Active Tourer disponibile anche in una variante ibrida plug-in.

Ma non è certo finita, nuova BMW i8roadster e nuovo BMW i8coupe: La BMW i8 Roadster è dotata di sospensioni specifiche, porte ad ala di gabbiano, un telaio del parabrezza in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) e una capote elettrica azionata elettricamente; entrambi i modelli presentano una tecnologia BMW eDrive ulteriormente sviluppata che offre dinamiche migliorate e un’esperienza di guida elettrica ancora più intensa.