Ryanair: Wilson, bene accordo con Anpac, impegnati a relazioni con sindacati

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “L’aumento del 20% degli stipendi per la maggior parte dei nostri piloti e il riconoscimento degli organi sindacali in due importanti mercati (Regno Unito e Italia) che insieme rappresentano il 45% del nostro corpo piloti, dimostra quanto Ryanair sia determinata a sviluppare relazioni con quei sindacati che desiderano lavorare con noi e quanti progressi abbiamo compiuto in un breve periodo di tempo”. Così in una nota Eddie Wilson, Chief People Officer di Ryanair, la compagnia low cost irlandese che oggi conferma di aver siglato con l’italiana Anpac (Associazione Nazionale Piloti Aviazione Civile) un accordo per il riconoscimento sindacale.

“Siamo lieti di annunciare l’accordo di riconoscimento con Anpac in rappresentanza dei nostri piloti direttamente impiegati in Italia. Questo accordo (che segue quello siglato nel Regno Unito con Balpa a gennaio) avvalora la decisione presa a dicembre dal Board di Ryanair sulla volontà di riconoscere i sindacati”, sottolinea Wilson.

“Stiamo compiendo passi in avanti anche con i sindacati dei principali Paese europei, e ci auguriamo di siglare ulteriori accordi di riconoscimento con gli organi di rappresentanza di piloti e personale di bordo nelle prossime settimane e mesi”, conclude aggiunge.