Ryanair: Wilson, bene accordo con Anpac, impegnati a relazioni con sindacati (2)

(AdnKronos) – Ryanair, infatti, si legge ancora nella nota, accoglie con favore l’impegno positivo e costruttivo di Anpac che ha portato alla firma formale di questo accordo 8 settimane dopo il primo incontro. L’accordo di riconoscimento con Anpac è significativo in quanto attualmente l’Italia conta quasi 80 dei circa 400 aeromobili della flotta di Ryanair: il 20% del corpo piloti di Ryanair.

Ryanair attende di collaborare con ANPAC e con i neo eletti rappresentanti Ryanair in ANPAC per concludere un primo Contratto Collettivo di Lavoro per i piloti impiegati direttamente dalla compagnia che sono di base in Italia.