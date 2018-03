Rugby – Desmotec a sostegno delle Zebre con l’allenamento isoinerziale

Desmotec e i benefici dell’alleamento isoinerziale a sostegno dello Zebre Rugby Club

Novità e avanguardia rinnovano la palestra dello Stadio Lanfranchi, a disposizione dei giocatori delle Zebre Rugby durante le loro sedute di preparazione atletica. Da quest’anno i bianconeri potranno infatti beneficiare degli innovativi macchinari messi a disposizione da Desmotec, azienda italiana leader nel settore mondiale ed unica ad aver sviluppato sia un software in grado di registrare in tempo reale le sessioni di allenamento, sia una metodologia unica di utilizzo delle macchine, ribattezzata ‘DTS’ (Desmotec Training System). Il metodo Desmotec, consiste nell’impiego congiunto di tecnologie per l’allenamento della forza che sfruttano il sistema isoinerziale e di un software deputato alla registrazione e gestione dei dati, permettendo in questo modo un controllo consapevole del carico di lavoro. Desmotec ha perfezionato delle apparecchiature per l’allenamento resistivo della forza sia in fase concentrica sia in fase eccentrica. Tale metodo, definito ‘isoinerziale’, prevede che il lavoro prodotto durante la fase concentrica di spinta venga immagazzinato e restituito dalla macchina, la quale impegna a sua volta chi la utilizza a gestire una reazione durante la fase eccentrica. Tra i principali benefici dell’allenamento con Desmotec rientrano la capacità di generare forze maggiori rispetto alle modalità tradizionali di allenamento, un miglioramento dei muscoli estensori, un’ attivazione neuro-muscolare specifica, il miglioramento della coordinazione, della propriocettività, dell’equilibrio e dell’efficienza e la prevenzione delle lesioni muscolari. Molte le possibilità di applicazione delle attrezzature Desmotec, le quali possono essere impiegate nella preparazione atletica, nella prevenzione degli infortuni, nel recupero e nell’allenamento funzionale e nella fisioterapia. Queste le parole del responsabile della preparazione atletica e fisica dello Zebre Rugby Club Giovanni Biondi

“Nonostante il rugby sia uno sport dove la cultura classica della forza è sviluppata con bilancieri e sovraccarichi, Desmotec ci aiuterà ad inserire un’alternativa nell’allenamento settimanale della forza. Questa novità sarà assolutamente utile anche per il recupero e la prevenzione degli infortuni per quegli atleti che hanno avuto un alto numero di problemi fisici”.

Questo invece il commento del Presidente di Desmotec Alberto Bertagnolio